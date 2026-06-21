苍南发布 2026-06-21 10:05:45

6月20日晚上，主场作战的浙BA苍南队战胜劲旅华东师范大学男篮队，为高校系列热身赛画上圆满句号。

6月20日晚上，主场作战的浙BA苍南队战胜劲旅华东师范大学男篮队，为高校系列热身赛画上圆满句号。

至此，苍南队在新赛季前的四场大学队伍“模拟考”中交出了三胜一负的亮眼成绩单。

苍南队四场“模拟考”交卷

本场与华东师大男篮的对决，是苍南队本赛季季前最后一场高校友谊赛。为备战2026浙BA，球队特意选择江浙沪闽四地四支风格迥异的CUBAL劲旅作为热身对手，通过与高水平队伍的较量来检验训练成果、查找自身短板。

回顾四场高校较量，苍南队呈现出良好的竞技状态：5月24日74:71战胜苏州大学男篮，6月6日78:68力克厦门大学男篮；6月13日虽以64:78不敌浙江大学男篮，但也为最后阶段的针对性训练指明了方向。

对于苍南队而言，这四场与大学生球队的对决无疑是浙BA正式开赛前含金量最高的“模拟考”。相比上赛季，球队轮换更加灵活，打法从单兵攻坚转向团队传切，外线投射与快攻优势进一步放大，多名年轻球员也获得充分锻炼，为阵容深度提供了保障。

苍南队VS华东师大男篮队

19:30，苍南县体育中心体育馆，比赛开始。尽管柳杨杰、方瑜两大主力缺阵，但陈允龙状态火热，开场便凭借个人超强能力迅速将分差拉开至两位数。在他的强势带动下，苍南队全队士气大振，进攻端渐入佳境，整体手感持续升温。华东师范大学则依靠强硬突破频频制造杀伤，在逐步适应比赛节奏的同时针对性寻找防守薄弱点，第一节以24:23完成反超。

进入次节，苍南队全力冲击夺回领先优势，曾国鹏化身赛场“超级马里奥”，凭借风驰电掣般的进攻速度打乱华东师范大学的比赛节奏，风借火势、火借风威，全队士气大振攻势如潮，再次将分差拉开至两位数。苍南队轮换登场黄敬佳、刘欢等本赛季新援，其中刘欢迎来首秀，两位新人同样展现出极佳的竞技状态。最终，苍南队以55:34的比分领先结束上半场。

易边再战，双方比赛节奏明显加快，攻防对抗强度持续升级。华东师范大学队祭出联防战术，令苍南队进攻一度陷入停滞。关键时刻，陈允龙与曾国鹏两大得分手用无解的个人单打与突破分球能力，硬生生撕开缺口，为球队重新打开进攻局面。第三节结束，比分73:53。

末节较量，手握巨大比分优势的苍南队打得愈发从容，全队多点开花频频得分。即便胜负的天平已经倾斜，华东师范大学队依然展现出了极高的职业素养和竞技精神，全体队员始终全力以赴奋战至终，直至拼到比赛的最后一秒。在终场哨响前的最后一刻，苍南队命中关键进球成功突破百分大关，最终以 100:74战胜华东师范大学队，斩获本场比赛胜利。

篮球市集 端午人潮涌动

赛场外，苍南县体育中心广场聚集了很多前来观赛的球迷，“南哥一条街”市集同样火热开张，烟火气升腾。

“霞关港海货”摊位前，刚出锅的鱼饼滋滋冒着热气，阵阵香味飘出，不少游客循着香味围拢过来，在摊位前试吃品尝并当即下单，有人则专程赶来，就为这一口地道的家乡味。

“我们的鱼饼选用东海野生鮸鱼，鱼肉含肉量达到90%以上，全程手工制作，不添加任何防腐剂。”该摊位负责人刘荣荣介绍，自入驻南哥一条街后，摊位日均销售稳定在50斤以上，周末或节假日高峰可达100斤以上，远超门店销量。

除该摊位外，市集上诸多苍南本土老字号口碑摊位，同样吸引了不少游客慕名而来。同时，市集周边还设置了宝龙广场专属打卡专区，现场展示即将入驻的商家信息，吸引众多市民驻足围观、互动拍照。

据悉，下周开始，全新升级的“南哥一条街”将依托本地消费特点，科学规划了烟火美食、颜值文创、潮玩体验、青年创业四大主题分区，届时将有近80个摊位全新亮相，为游客带来更丰富多元的夜间消费体验。

2026浙BA开赛在即，上届赛事中苍南队曾创下温州预选赛七战全胜，城市争霸赛全省八强等多项历史佳绩。经过四场高校热身赛的打磨，全新的“南哥”战队已整装待发，将向着更高目标发起冲击。

苍南队，继续向前！

来 源：苍南发布

原标题： 100！苍南篮球邀请赛圆满收官

记者/林明明 李静静 部分摄影/李士明 部分图源/苍南县文广旅体局

本文转自：温州新闻网 66wz.com