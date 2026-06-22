温州激活城市小微空间 绘就宜居民生新画卷

温州日报 2026-06-22 09:03:29

记者日前从市综合行政执法局获悉，温州坚持“微更新、精治理、大提升”工作思路，统筹推进口袋公园提质、桥下空间活化、背街小巷整治三大工程，用精细化城市治理盘活闲置资源，持续优化人居环境品质，打造全龄友好便民生活场景。

洞头区同心花园。 市综合行政执法局供图

温州网讯 小微空间承载民生大幸福。记者日前从市综合行政执法局获悉，温州坚持“微更新、精治理、大提升”工作思路，统筹推进口袋公园提质、桥下空间活化、背街小巷整治三大工程，用精细化城市治理盘活闲置资源，持续优化人居环境品质，打造全龄友好便民生活场景。

精筑口袋公园

打造家门口全龄友好乐园

温州市连续三年将口袋公园建设纳入民生实事项目，优先在人口密集、绿化薄弱区域精准布局，优化景观绿植、完善配套设施，打造“一园一主题”特色休闲空间。目前，全市累计新（改）建口袋公园267个，助推实现“300米见绿、500米入园”绿化建设目标。

在口袋公园的改造过程中，温州充分兼顾儿童、老年、青年全年龄段需求，增设游乐设施、休闲步道、健身场地，让方寸绿地成为市民就近休闲、亲子游玩的幸福驿站，每一处小微绿地贴合居民真实生活期盼。其中瓯海半塘公园“松鼠探险园”、鹿城白鹿洲公园儿童趣味乐园建设经验入选住建部“城市儿童友好空间建设可复制经验清单”，市政大桥南侧口袋公园等多个精品项目获得国家级媒体点赞报道。

盘活桥下空间

唤醒城市“沉睡”闲置地带

桥下空间闲置与杂乱，是城市管理的难点。对此，温州出台城镇桥梁桥下空间利用管理实施意见和导则，统一改造标准、规范审批流程，通过多部门协同联动，累计盘活桥下空间28处，建立起“一桥一档、一点一策”长效管护模式。

改造过程中，还根据居民需求差异化打造功能场景，如在桥下空地植入休闲、运动、便民服务，打造“城南往事”夜市、S1线桥下运动空间、金温记忆等特色惠民节点，让曾经堆放杂物、无人问津的“沉睡”空间，转变为集休闲、运动、消费于一体的城市活力空间，充分释放闲置公共资源的民生价值。

整治背街小巷

数字赋能长效精细管护

温州推行连片整治模式，统筹推进背街小巷路面翻新、管网疏通、空中飞线落地等改造工程。全市已有154个镇街实现环卫一体化保洁，市区已100%全覆盖，对背街小巷统筹推进标准化保洁，整体提升街巷环境风貌。

为巩固整治成效，温州还依托“智慧城管”平台，搭建立体化巡查体系，融合空中无人机、地面巡查车、定点高清监控，借助AI智能识别自动捕捉市容乱象，年均协同处置城市管理案卷54万件，形成“巡查—派单—处置—回访”闭环管理。同时常态化下沉城管力量，前置排查各类环境短板，推动城市治理从被动处置转向主动预判、精准服务，构建常态长效治理格局。

通过精细化、精品化、智慧化治理，温州有效激活公共空间闲置资源，焕新城市环境风貌，实现人居环境与治理质效双提升。

来 源：温州日报

原标题： 精筑口袋公园 盘活桥下空间 整治背街小巷

激活城市小微空间 绘就宜居民生新画卷

记者 夏婕妤 通讯员 温综宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com