温州晚报 2026-06-22 09:02:31

一笔刚从银行取出的十万元现金，正被诈骗团伙转运分流。龙湾公安一边争分夺秒跨市追击嫌疑人，另一边民警耐心开导深陷骗局、情绪低落的当事人，双线同步作战守住群众血汗钱。

温州网讯 一笔刚从银行取出的十万元现金，正被诈骗团伙转运分流。龙湾公安一边争分夺秒跨市追击嫌疑人，另一边民警耐心开导深陷骗局、情绪低落的当事人，双线同步作战守住群众血汗钱。

近日，市公安局反诈中心下发紧急线索，一名专门帮诈骗团伙转移资金的取现车手正在龙湾活动，受害人现金随时会被分流。侦查民警立刻上路摸排，很快锁定一辆行为反常的外地号牌轿车：车内遮光板全部遮挡，驾乘人员口罩遮脸，刻意隐藏样貌。

刚锁定目标，嫌疑车辆便驶离辖区，往金华方向高速逃窜。在省公安厅统一指挥调度下，沿线警力协同追踪布控，开启极速追缉。当日下午3时30分，警方成功截停车辆，43岁福建籍嫌疑人谢某某当场落网，车内查获作案手机一台，以及未完成转运的10万元涉案现金。从接到指令到成功追赃，民警仅用2.5小时。

追捕行动紧张推进的同时，金海派出所民警吴宏燊带队第一时间寻找受害人胡女士。找到她时，胡女士依旧对陌生网友推荐的投资项目深信不疑，对民警的反诈劝阻十分抗拒，不肯相信自己落入圈套。

民警了解到，胡女士长期受抑郁症困扰，身心状态本就敏感脆弱，骗子正是抓住她情绪空虚的弱点实施诈骗。教导员吴文济没有生硬宣讲反诈知识，而是坐下来和她拉家常，温和安抚她的情绪，循序渐进拆解整套诈骗话术。

经梳理得知，胡女士在网上结识一名男性网友，二人以情侣相处。对方顺势推介投资平台，前期小额投入都能顺利提现获利，逐步打消胡女士防备。取得信任后，骗子编造虚假规则，要求线下交付现金兑换虚拟币才能追加投资。胡女士信以为真，前往银行取出10万元准备线下交接。

半小时暖心疏导过后，胡女士情绪慢慢平复，抓捕组将钱款全数追回的消息恰好传来。确凿事实摆在眼前，她才彻底醒悟，对险些损失积蓄感到后怕。次日，胡女士专程来到派出所致谢，感谢民警不仅守住了她的血汗钱，还温柔解开了她的心结。

办案民警介绍，谢某某是境外诈骗团伙雇用的下线车手。幕后诈骗人员身处境外，依靠境外软件单线联系跑腿人员，每名车手只负责单一转运环节，互不互通身份信息，以此规避警方侦查。谢某某仅听从指令转移现金，对上线及其他同伙情况一概不知。

目前，谢某某已被依法刑事拘留，警方正在持续深挖上下游线索，全力追查诈骗团伙其余涉案人员，斩断完整犯罪链条。

来 源：温州晚报

原标题： 2.5小时跨市拦截极速追赃 民警追回10万元被骗现金

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com