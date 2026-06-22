温州日报 2026-06-22 09:03:29

对于温州而言，夏至一到，意味着一年中最热、雷雨最频繁的时段全面开启。而今年夏至的“开场戏”尤为特殊——今年第7号台风“米克拉”正在洋面上迅速壮大，正逐渐向我国东南沿海靠近。

温州网讯 昨日夏至，今日暑气蒸腾，而西北太平洋上，另一个“大块头”正在蓄势待发。

昨天16时24分，二十四节气中的第十个节气——夏至正式交节，太阳直射北回归线，北半球迎来全年最长白昼。对于温州而言，夏至一到，意味着一年中最热、雷雨最频繁的时段全面开启。而今年夏至的“开场戏”尤为特殊——今年第7号台风“米克拉”正在洋面上迅速壮大，正逐渐向我国东南沿海靠近。

据中央气象台消息，截至21日上午8时，“米克拉”已加强为强热带风暴级别，中心附近最大风力达10级（28米/秒），距离台湾鹅銮鼻东南方向约1480公里，正以每小时25公里左右的速度向西北方向移动。气象部门预计，“米克拉”将继续增强，最强可达强台风级甚至超强台风级（16级及以上），并逐渐向我国台湾岛东部海面靠近。虽然其后续路径仍有较大不确定性，但浙闽沿海地区需保持高度警惕。

回看一周天气，我市将呈现“前晴后雨、前热后凉”的明显转折。周一到周三，市区以晴到多云为主，午后部分阴有阵雨或雷雨，最高气温在35℃至36℃之间徘徊，体感闷热如蒸。今天最低27℃，最高36℃，午后局地热雷雨来势急促，市民外出最好随身带伞。

天气拐点出现在周三夜间。受梅雨带北抬和台风外围环流共同影响，周四起，我市迎来一轮持续降雨过程，周四到周五阴有阵雨或雷雨，气温明显回落至29℃左右。周六短暂雨歇，周日又有一波降水。届时虽凉爽不少，但空气湿度大，衣物晾晒需费些心思。

农业方面，当前正值早稻抽穗扬花期，是产量形成的关键阶段。前期晴热高温易致禾苗缺水，后期持续降雨又可能带来渍涝风险，农户需抢抓晴好时段做好病虫害防治，强降雨前及时清理沟渠。

气象专家提醒，夏至已至，昼长夜短，请适当调整作息，安然度夏。

来 源：温州日报

原标题： 台风“米克拉”正持续增强 本周前晴后雨气温起伏

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com