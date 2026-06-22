温州日报 2026-06-22 09:03:29

“红擎·六联”服务矩阵以党建为核心纽带，打通街道党工委、部门党支部、企业党支部三方联动通道，把“分散的资源”转化为“整体的力量”，下一步将不断整合优质资源、优化服务模式，持续为企业发展赋能。

急救培训课堂搬进企业生产车间，为职工送上安康“礼包”。 受访者供图

温州网讯 端午节前夕，温州海经区昆鹏街道将急救培训课堂搬进浙江金风科技有限公司生产车间，为企业职工送上安康“礼包”。这场精准贴合企业需求的培训服务，正是街道党建赋能企业发展的生动缩影。其背后，是一个由党建统领、六个节点协同发力的“红擎·六联”服务矩阵。

外来务工者初到海经区，第一道坎往往是“今晚住哪”。针对这一痛点，街道在人才保障节点打造“入海第一周”就业服务品牌，具体举措包括零工市场提供免费公寓和爱心简餐，让求职者拎包即住；就业专员一对一打磨简历、精准匹配岗位；入职即建档，同步跟进居住证办理、子女就学、法律援助等延伸服务。该举措运行以来，累计发布岗位4.3万余个，帮助2000余人入职。

为更好地留住人才，街道从健康守护、文化润心、关怀暖心三大节点持续发力，提升职工归属感与幸福感。在健康服务上，联动温医大附二院率全省之先推行“企业首席健康官”机制，党员医生进驻7家重点企业每月上门巡诊，累计惠及职工1200余人；在文化服务上，以青年夜校为载体，开设瑜伽、瓯窑手作、AI智能等十余门课程，举办文体赛事60余场，吸引近8万人次参与；在暖心关怀上，每年开办小候鸟爱心暑托班，累计托管职工子女超千人。“以前下班就窝在宿舍刷手机，现在每周都盼着这一天。”一位参加瑜伽课程的流水线女工说。

职工的事有人管，企业的事也不能等。面对企业有需求时常不知“找谁、怎么找”的困境，该街道把条块分割的资源整合成协同发力的矩阵。在安全护航节点，推行“多部门综合查一次”，组建“夜巡打更队”，安全防线从“各自查”升级为“全天候”；在政务直达节点，组建“红色代办员”队伍，实行“一三五”工作法——周一搜集企业诉求，三天协调解决，周五反馈回访。今年以来，累计解决供应链、融资、安全管理、政策申报等40余项难题，需求响应时间平均压缩至2个工作日以内，诉求办结率达95%以上。

“六个节点分属不同条线，背后却是同一张党建网络。”昆鹏街道相关负责人表示，“红擎·六联”服务矩阵以党建为核心纽带，打通街道党工委、部门党支部、企业党支部三方联动通道，把“分散的资源”转化为“整体的力量”，下一步将不断整合优质资源、优化服务模式，持续为企业发展赋能。

来 源：温州日报

原标题： 职工的事有人管，企业的事有人办 海经区“红擎·六联”助企惠民

记者 黄伟 通讯员 蒋冰轮

本文转自：温州新闻网 66wz.com