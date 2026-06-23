温州日报 2026-06-23 08:27:58

温籍前世界冠军、特级大师丁立人蛰伏两年后正式回归国际顶级棋坛，由他领衔的中国队接连夺得快棋团体赛和超快棋团体赛两项赛事冠军。

中国队在颁奖仪式上。左一为颁奖嘉宾国际棋联司库诸宸，左六为丁立人。图片来自国际棋联官网

温州网讯 6月17日-21日，世界快棋超快棋团体赛在中国香港举行，温籍前世界冠军、特级大师丁立人蛰伏两年后正式回归国际顶级棋坛，由他领衔的中国队接连夺得快棋团体赛和超快棋团体赛两项赛事冠军。

“等待虽漫长，但一切都值得。”丁立人赛后跟棋迷分享心声时如此说道。

世界快棋超快棋团体赛由国际棋联和德国WR集团共同发起，始于2023年，每年一届。今年比赛阵容为历史之最，包括卡尔森在内的6位世界冠军参赛，世界排名前100的棋手中来了75位，且允许跨国组队、强强联合。

中国队以全华班阵容参赛，队伍命名为Dragon Chilling队（冰龙队），倪华担任队长，队员由丁立人、韦奕、余泱漪、卢尚磊、白金石、居文君、雷挺婕、王子濠和谢晓阳组成。

这是丁立人自2024年世界冠军赛后，首次亮相高水平国际大赛，他的表现成为舆论关注焦点。

在首先进行的快棋团体赛上，丁立人坐镇第一台，面对世界各路顶尖棋手，他展现出强大的抗压能力，12盘比赛拿下6分。丁立人表示，团体赛和个人赛不同，第一台责任重大，“有时打平比赢棋还开心”。最后一轮结束时，有三支队伍同积18分，但中国队凭小分优势惊险夺魁。

随后的超快棋团体赛，中国队再接再厉，一路过关斩将杀入决赛。冠亚军决赛在21日晚上演，中国队以两个5:1击败了Endgame.AI队夺冠。丁立人继续坐镇一台，在总共19盘比赛中拿到了稳定的10分。最终，中国队包揽快棋和超快棋双冠，书写中国国际象棋又一辉煌时刻。

赛后总结本次比赛，丁立人用“如有神助”形容全队的表现，用“逐渐放开手脚”概括自己的发挥。当记者询问本次比赛是否意味着要全面回归棋坛时，丁立人笑言：“去年已经在国内赛场‘发挥余热’，今年会以团体赛为主，包括接下来的奥赛。”至于个人慢棋赛，目前尚无计划。“有没有想过重回世界冠军候选人赛？”丁立人的回答是“顺其自然”。

这是丁立人在2024年世界冠军赛卫冕失利之后，第一次在全球超一流棋手云集的大赛中拿下重量级团体金牌。过去的两年时间，他淡出慢棋顶级赛场，缺席多项重磅赛事，甚至因为参赛场次不足，被国际棋联列为慢棋非活跃棋手。但这两年他并没有彻底离开棋盘，而是把节奏慢下来，选择用一种安静的方式沉淀自我，调整身体与心理状态，重新找回纯粹热爱下棋的自己。“现在可以告诉大家，我回来了。”丁立人说。

来 源：温州日报

原标题： 世界快棋超快棋团体赛中国队连夺两冠创历史 丁立人蛰伏两年王者归来

记者 马真正

本文转自：温州新闻网 66wz.com