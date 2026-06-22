温州日报 2026-06-22 08:33:34

一颗杨梅的“通关路”，是市现代集团绷紧食品安全弦的注脚。集团从技术与管理两端同时发力，一方面自建食品安全检测系统，率先与省“浙食链”平台互联互通，为每一批农产品印上全链条溯源“身份证”；另一方面落实“批批检”制度，每车货物必须持有“承诺达标合格证”才能入场。

温州网讯 六月，正值杨梅集中上市时节，“舌尖上的安全”再次牵动人心。连日来，市现代集团针对杨梅等重点时令果品开展风险监测，专项检测防腐剂、甜蜜素及农药残留，累计开展抽检1576批次，守住市民夏日鲜果安全。

一颗杨梅的“通关路”，是市现代集团绷紧食品安全弦的注脚。集团从技术与管理两端同时发力，一方面自建食品安全检测系统，率先与省“浙食链”平台互联互通，为每一批农产品印上全链条溯源“身份证”；另一方面落实“批批检”制度，每车货物必须持有“承诺达标合格证”才能入场。

一年来，市现代集团累计抽检各类食用农产品21.75万批次，抽检合格率99.15%；针对抽检中发现的不合格果蔬，已集中销毁超3万斤。“食品安全是最不能算经济账的地方，守住的不是利润，而是群众的信任。”集团市场负责人戴儒哲说。

以“小切口”撬动“大民生”，我市各地聚焦群众急难愁盼的细微小事，深耕基层民生服务、优化基层治理举措、细化便民惠民服务，在一桩桩民生实事上精准施策，让群众幸福更具成色。

在人工智能驱动个体创业（OPC）的浪潮下，“一个人+AI=一家公司”这道创业算式正加速改写传统创业逻辑。日前，90后创业者金颖颖从鹿城区市监局工作人员手中接过营业执照，其工作室登记住所一栏印着“001工位”字样，标志着全市首张“工位号”营业执照诞生。

“对于像我这样家境普通的年轻人来说，真是量身定制的扶持政策。”拿着营业执照，金颖颖干劲十足。中专毕业的她，曾尝试过直播带货，原本打算去无锡打拼，偶然得知鹿城推行“零门槛”OPC孵化项目——无需租门面、无需囤货，仅凭一个工位即可开店。她当即选择回乡创业，主营年轻女装生意。

营业执照背后，鹿城区人社局、市监局等部门协同发力，推出了一系列集成化服务。“工位号”注册实现一日办结、免费刻章服务、免费培训、算力补贴、创业补贴……全链条创业护航体系，激活青年创业“一池春水”。

目前，鹿城已累计发动意向人员760名，243人参加基地创业培训，带动全职在岗实操57人，孵化本地创业团队27个，已发出27张工位营业执照。

平阳县则给车位办了张“身份证”，创新推出“地下车位在线备案公证”业务——群众动动手指，在手机上完成人脸识别、实名认证、文书签署及缴纳费用后，就能申领线上电子备案证明。

这样一张“证”，有效破解城市住宅小区地下车位无独立不动产权证书，民间买卖引发车位权属界定不清、纠纷维权举证困难等民生矛盾。自今年4月推出以来，平阳昆阳镇、万全镇等部分小区进行试点，已成功办结地下车位在线备案公证80余件次。

从守护舌尖安全到赋能青年创业，再到化解民生权属难题，如今，一件件接地气、暖人心的民生举措落实于细微处，擦亮了民生幸福底色。

来 源：温州日报

原标题： 温州各地以“小切口”撬动“大民生” 一颗杨梅背后的民生保障网

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com