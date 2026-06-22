从产品输出到生态共建 温州新能源产业远航全球

温州日报 2026-06-22 09:03:30

今年以来，在全球储能市场高速发展的背景下，温州企业正以密集的出海动作、亮点纷呈的产业布局举措印证着温州新能源产业能级的持续跃升——从传统的单一产品外销模式到技术输出、品牌输出、生态共建等全方位格局初见雏形，深度融入全球能源转型进程，以储能行业为代表的温州新能源产业，正在开启新一轮的全球远航。

瑞浦兰钧参展2026 SNEC展会。 受访者供图

麦田新能源二期厂房落成启用。

温州网讯 3月，瑞浦兰钧在意大利国际可再生能源展斩获8.3GWh欧洲储能系统大单；

5月，一大批温州造大型储能柜从宁波舟山港批量启航、远销海外。

就在近日，麦田能源二期新厂正式投产，全力扩容产能承接全球激增储能订单。

今年以来，在全球储能市场高速发展的背景下，温州企业正以密集的出海动作、亮点纷呈的产业布局举措印证着温州新能源产业能级的持续跃升——从传统的单一产品外销模式到技术输出、品牌输出、生态共建等全方位格局初见雏形，深度融入全球能源转型进程，以储能行业为代表的温州新能源产业，正在开启新一轮的全球远航。

储能出海呈现“加速度”

全球新能源转型提速背景下，储能市场进入爆发式增长周期，依托成熟的全产业链配套优势，温州储能产品凭借高适配性与稳定性，持续斩获全球市场青睐，出口数据、订单规模、市场覆盖面实现全方位攀升，出海态势持续火热。温州海关公开统计数据显示，2025年全市锂电池出口额达46.8亿元，同比增长1.5倍；2026年一季度增长势头再创新高，锂电池出口额飙升至32.1亿元，同比增长5倍，占全市“新三样”出口总额的88.9%，成为拉动温州外贸稳增长、优结构的核心支柱产业。

权威行业榜单与经营财报数据，进一步印证温州储能的全球领跑实力。2025年上半年，麦田能源在欧洲户用储能市场份额已位居第一，同期净利润已接近2024年全年水平。澳洲市场的表现进一步印证了这一增长动能。2026年2月，麦田能源在澳大利亚户储装机容量登顶第一，单月12000套，市场份额24%；3月再创新纪录，单月装机量攀升至19000套，持续领跑市场。

头部企业大额海外订单持续落地，成为产业高景气的最直观体现。温州储能产业形成梯队出海、全域拓市的良好格局，出海活力充分释放。瑞浦兰钧全球化布局全面提速，海外合作版图持续扩容，先后与西班牙Ingeteam、印度Mindra New Energy、美国Energy Vault、日本阪和兴业、韩国晓星重工业等多国头部企业达成战略合作，锁定多项GWh级储能合作项目，业务覆盖欧洲、东亚、南亚、东南亚等全球核心储能市场，实现从单点拿单到全域布局的转变。2025年，瑞浦兰钧储能电芯出货量稳居全球前五，其中户用储能电芯出货量登顶全球第一；2026年一季度，企业一举包揽户用储能、工商业储能电芯出货量双全球第一。其海外业务负责人坦言：“企业以技术迭代、品质把控、本地化服务筑牢全球竞争力。”

浙江鼎科能源、时代兰普等专精中小企业聚焦细分领域，持续开拓非洲、印度等新兴增量市场，海外订单常年饱满。从高端成熟市场到潜力新兴市场，温州储能产品实现全球广覆盖、高认可，产业出海规模持续扩容。

多维实力夯实全球市场话语权

作为储能领域的佼佼者，麦田能源深耕全球户储赛道，在德国、波兰、英国等欧洲核心市场及澳大利亚保持领先地位。

持续高涨的海外订单与市场热度，并非依赖低价竞争，而是源于温州储能产业长期沉淀的技术创新、产品品质、批量交付能力与全周期售后服务体系。凭借全方位综合实力，温州储能产品顺利通过全球各地严苛的资质认证与长期市场检验，在激烈的国际竞争中站稳脚跟、持续领跑。

智能制造升级夯实产能根基。就在不久前，麦田能源温州龙湾二期工厂正式落成投产，项目占地69亩，聚焦PCBA、电池及工商业储能核心产品的研发生产与智能制造，整体生产自动化率超60%，可实现每7秒产出一台电池包的高效产能。

与此同时，温州储能产业差异化创新优势凸显，全域适配全球多元市场需求。麦田能源一体化光储产品精准匹配欧洲分布式家用储能场景，凭借集成化、高适配优势快速抢占市场；时代兰普依托高端制造技术，打造高稳定性电力储能系统，适配海外大型工商业、电网级储能项目。多元细分的创新产品矩阵，让温州储能在全球不同层级、不同场景的市场竞争中形成独特优势。

政企携手组团拓市场

产业集群规模化出海的背后，是温州高水平对外开放布局与全方位政企协同赋能的坚实支撑。为抢抓全球储能产业发展新机遇，助力本土新能源企业抱团拓市、提升国际影响力，市贸促会主动搭台、精准赋能，推动温州储能产业从“单兵出海”向“集群出海、生态出海”升级。

今年3月10日至12日，市贸促会组织了瑞浦兰钧、奔一新能源等11家本土优质新能源企业，组团亮相浙里出海-2026浙江名品国际电池与储能技术（中国香港）展览会。本次展会由省贸促会主办，依托英富曼集团顶级展会资源，汇聚全球新能源采购商、行业专家与前沿技术资源，是浙企链接全球高端新能源市场的核心平台。此次温州参展企业数量占全省32家参展企业的三成以上，成为浙江展团的核心主力。

“组团出海不是简单抱团参展，而是集中展示温州储能全产业链优势，以集群品牌对接全球资源，帮助企业降成本、拓渠道、建生态。”温州市贸促会相关负责人表示，香港作为国际化商贸窗口，能够高效链接全球采购资源，助力本土储能企业从“零散接单”转向“体系化拓市”，持续提升温州新能源产业的国际辨识度。

展会现场，温州参展企业集中展示动力电池、储能系统、光储一体化等全链条创新产品与解决方案，精准对接全球采购需求。其中，多家企业带来适配海外多元场景的储能创新技术，收获广泛关注。为期三天的展会中，温州企业密集对接海外客商，达成多项初步合作意向，拓市场、寻合作、树品牌成效显著。

温州储能出海的高歌猛进，还离不开产业生态的全面支撑。2025年，温州海关深化监管创新与服务优化，通过“关长送政策上门”活动，主动收集不同国家和地区锂电产品准入规则，开展前瞻性技术服务指导。浙江鼎科能源科技有限公司负责人余莉君对此深有感触：“不同客户需求不同，产品型号设计常调整，海关每次都及时上门指导，让我们少走很多弯路。”

作为温州新质生产力赋能实体经济的重要增长极，温州储能产业正凭借硬核集群实力，实现从“产品输出”到“技术、品牌、生态全方位输出”的跨越式升级，成为中国新能源产业参与全球市场竞争的关键力量，助力温州加快建设全省高质量发展“第三极”。

来 源：温州日报

原标题： 从产品输出到生态共建 温州新能源产业远航全球

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com