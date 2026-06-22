温州都市报 2026-06-22 09:14:13

6月18日，在温州造血干细胞定点采集医院，温州医科大学第二临床医学院学生滕秉鑫捐献造血干细胞，为一名素未谋面的血液病患者带去“重生”的希望。滕秉鑫的善举在温州医科大学并非个例。截至目前，温医大已有5800余名师生加入中华骨髓库，累计成功捐献52例。

温州网讯 “作为医学生，这次的经历是从书本知识到实践的生动一课。”6月18日，在温州造血干细胞定点采集医院，温州医科大学第二临床医学院学生滕秉鑫躺在采集床上对记者说。当天，他捐献造血干细胞，为一名素未谋面的血液病患者带去“重生”的希望。

他的生命善举，在2024年埋下种子

滕秉鑫今年读大三，他的生命善举，早在2024年便埋下种子。温州医科大学经常开展造血干细胞入库科普讲座，长期在学生宿舍楼下常态化开展造血干细胞入库登记公益活动。这种浓厚的向善氛围，深深感染了滕秉鑫。“在这一领域尽一份力，是我内心所向往的。”他说，作为医学生，他清楚捐献无损健康，便毅然留样加入中华骨髓库。

今年4月，正在图书馆自习的滕秉鑫接到了温州市红十字会的电话——他与一名血液病患者配型初筛成功。“有一点不敢相信，没想到那么巧，缘分就来了。”滕秉鑫说，他很快就答应了捐献意愿。然而，那一周他正逢发烧，身体状态不佳。“当时非常担心自己的身体状态会影响到受捐者的进展。”好在身体很快恢复，后续的高分辨配型和体检全部顺利通过。

捐献造血干细胞，最绕不开的是父母的担忧。当滕秉鑫把决定告诉父母时，父亲十分尊重他的选择，母亲起初十分担心，他便向母亲科普所学的医学专业知识。“父母在外地无法到场陪伴，每天都会打电话关心我的身体状况，他们都理解并支持了我救人的决定。”滕秉鑫说。

对于“医者仁心”，有了更深体悟

此次捐赠造血干细胞，对于滕秉鑫而言，不仅是一次“医学生到实践者”的深刻体验，也让他对“医者仁心”有了更深切的体悟。

“在学校里学的课本是固定的文字，老师上课也会讲人文关怀，但实际接触并不多。”滕秉鑫坦言，而此次捐赠造血干细胞，让他真切感受到了医学的温度。“这是我上的最生动的一课。”

当被问及对素未谋面的受捐者有什么话想说时，滕秉鑫的回答朴实而真挚：“希望他康复了之后，能够好好生活下去。”

对于正在犹豫是否加入中华骨髓库的同学，滕秉鑫也给出了真诚的建议：一方面，多一个人入库就多一份希望，为他人的生命带来一线生机，是非常难得和宝贵的缘分；另一方面，一旦下定决心后又反悔，可能会对已经进入预处理的患者造成不可逆的损伤，因此需要冷静全面地考虑之后再作出选择。

滕秉鑫的班长兼室友黄亦麟告诉记者，滕秉鑫平时在班里成绩优异，学业与科研表现均十分突出。为确保此次捐献顺利，他特意调整作息、加强日常防护，从身体到心理都做了充分准备。

这场生命接力，期待更多人传递

滕秉鑫的善举在温州医科大学并非个例。截至目前，温医大已有5800余名师生加入中华骨髓库，累计成功捐献52例。长期以来，温州医科大学始终将“人道、博爱、奉献”的红十字精神融入育人实践，依托医学学科优势，打造了“生命相髓”“血液银行”等知名志愿服务品牌，积极引导师生践行医学人文精神。

“医学教育不仅在于精进医术，更要厚植生命关怀与大爱精神，才能成名医。”温州医科大学第二临床医学院党委副书记陈开亮说，救一个人，影响一批人，期待更多同学接过这份生命的接力棒。

据统计，截至目前，浙江省已成功实现造血干细胞捐献1425例，其中温州市占170例。温州市红十字会呼吁，凡年龄在18至45周岁、身体健康、符合献血条件的市民，特别是广大青年学子，可就近到献血点或红十字会留取8～10毫升血样，加入中华骨髓库。也许你的一次勇敢决定，就能为绝境中的生命点亮希望之光。

来 源：温州都市报

原标题： 温州医科大学大三学生捐髓救人 “这是我上的最生动的一课”

记者 黄梦思 实习生 林诗骏

本文转自：温州新闻网 66wz.com