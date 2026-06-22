温度新闻客户端 2026-06-22 09:55:10

近日，工信部公布“工业和信息化质量提升与品牌建设典型案例名单”，天正电气凭借《以“信赖”为核心的高端电气品牌跃迁之路》脱颖而出，成为温州市唯一上榜企业。

温州网讯 近日，工信部公布“工业和信息化质量提升与品牌建设典型案例名单”，天正电气凭借《以“信赖”为核心的高端电气品牌跃迁之路》脱颖而出，成为温州市唯一上榜企业。

天正电气。企业供图

作为乐清电气先进制造产业集群的链主企业，天正围绕客户“信赖”内核，以全球视野驱动品牌升维，深度参与全球能源转型，在俄罗斯、沙特及阿根廷等国家设立了专业的本地办事处与运营团队，业务范围覆盖亚、非、欧、南美洲等地区50多个国家，不仅为全球客户提供可靠的产品，更输出绿色能源转型的“中国方案”。

天正还针对不同海外市场定制品牌传播方案，通过本地化案例和全球化标准组合，助力全球绿色能源转型，得到海内外客户好评。

乐清经济开发区远眺。部门供图

天正电气是乐清深耕质量提升、聚力品牌建设、赋能制造业转型升级的生动缩影。近年来，乐清发挥“标准引领、质量提升、品牌增效”的组合效用，完善品牌培育服务体系，优化培育环境，企业质量和品牌发展能力持续增强。同时，乐清推广导入先进质量管理方法，打造企业质量示范标杆，乐清电气产业集群入选首批浙江省先进制造业集群品牌培育名单，累计获“中国质量奖提名奖”企业2家、“浙江省政府质量奖”企业2家、“品字标”浙江制造认证企业205家、浙江制造精品47个、浙江出口品牌19个，正泰电器纳入质量强国建设领军企业培育名单。

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原标题： 厉害了！温州这家企业上榜国家级名单

乐清市融媒体中心记者 陈青 通讯员 徐云虹 徐繁

本文转自：温州新闻网 66wz.com