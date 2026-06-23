温州都市报 2026-06-23 09:58:35

2026年温州市船员职业技能竞赛在温州开放大学开赛。全市19支航运企业代表队、百余名一线在岗船员齐聚赛场、同台竞技。

温州网讯 近日，2026年温州市船员职业技能竞赛在温州开放大学开赛。全市19支航运企业代表队、百余名一线在岗船员齐聚赛场、同台竞技。优胜选手经温州市总工会核准，可授予“温州市职业技能带头人”荣誉称号。竞赛成绩将纳入航运企业、优秀船长安全诚信评价体系。

本次竞赛以“砺技江海·建功航运”为主题，分理论初赛、团体实操、个人实操三大环节，设置航线设计、船舶应急处置、柴油机检修、航行灯故障排除、撇缆、绳结、团队消防演练七大项目，全面覆盖驾驶、轮机及普通船员日常核心作业内容。参赛选手均持有有效船员适任证书，拥有一年以上水上实操经验，覆盖客渡运、海运、港口服务等多个水上行业。

竞赛中，理论考试涵盖水上安全法规、船舶管理、应急自救等知识；实操环节中，选手精准规划安全航线、快速处置模拟险情，规范完成轮机设备检修与航行灯故障排除。绳结项目上，选手手持绳索快速翻飞，编出平结、丁香结、鲁班结、撇缆活结等各类绳结；消防演练区，三人小组在70秒倒计时内争分夺秒穿戴消防训练服、铺设消防水带并完成出水转换。选手们沉着应战、操作娴熟，全方位展现了温州一线船员精湛的航海本领。

温州海事局相关负责人表示，本次竞赛以第25个全国“安全生产月”和即将到来的第十六个“世界海员日”为重要契机，由温州海事局、温州市交通运输局、温州市总工会联合主办，旨在通过技能比武全面提升一线船员安全实操水平，营造“以赛促学、以赛促安”的行业氛围。这也是温州市首次举办职业船员群体竞技赛事。

据悉，当前，温州港正加速推进金丽温开放大通道建设，2025年货物吞吐量已突破1亿吨。下一步，温州海事局将持续搭建船员技能提升平台，常态化组织岗位练兵、安全宣讲活动，完善船员培育激励链条，持续提升一线船员安全实操水平，护航温州港航高质量发展。

来 源：温州都市报

原标题： 技能“比武”直通荣誉职称 温州船员竞赛打响人才“发令枪”

记者 陈伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com