五月温州楼市显“温差”：新房成交增长，二手持续换量

温州晚报 2026-06-23 08:40:00

5月，温州楼市交出阶段性答卷。温州楼市正呈现出新房市场信心逐步修复、存量市场结构持续优化的新特征。

温州网讯 刚刚过去的5月，温州楼市交出阶段性答卷。一面是全市新建商品房住宅成交3547套，环比上涨近四分之一；另一面，二手房市场在“银四”冲高后小幅回落，但同比依旧保持增势。一热一稳之间，温州楼市正呈现出新房市场信心逐步修复、存量市场结构持续优化的新特征。

新房市场“火力集中”

鹿城网签销量接近上月3倍

温州房管网最新数据显示，今年5月，温州全市商品房住宅销售套数为3547套，环比增长24.72%。虽同比去年仍有15.67%的差距，但环比数据的显著上扬，为市场带来人气回归的积极信号。

这轮新房热度并非“雨露均沾”，而是高度集中于主城区。鹿城区表现尤为亮眼，5月商品房住宅网签销售1479套，接近上个月493套销售量的3倍，同比增幅也达到33.73%。

今年5月迎来“温十条”发布后的首个五一小长假，市场热度已有明显升温。主城区多个楼盘售楼处看房客流明显回升，自住需求集中释放，购房者观望情绪大幅消退、下定速度明显加快。这批意向客户，陆续转化为网签数据，成为推高5月成交量的重要力量之一。

从价格端看，根据国家统计局最新发布的5月70城房价指数，温州新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，同比下降4.2%。价格的微调与成交量的回升并存，说明在当前市场环境下，“以价换量”仍是新房市场去化的主要策略。

二手住宅成交小幅休整

入学需求退潮，刚需接棒

与新房市场的火热相比，二手房市场在5月进入了“休整期”。数据显示，5月全市二手房住宅交易3219套，环比下降11.27%，但同比去年仍有22.82%的增长，市场内生需求依然稳固。

作为主力的鹿城区，5月二手房成交1223套，较4月的1435套有所回落，但同比增幅达37.88%。对于这种“环比降、同比增”的现象，多位一线中介的观察较为一致。市区某房产中介门店店长告诉记者：“每年3、4月是教育购房需求的集中释放期，今年也不例外，4月成交量创了新高，提前消化了一大批客源。到了5月，这批购房需求‘退潮’，交易量自然会回调。”他同时表示，目前市场的看房主力仍是以追求居住品质的刚需和改善型换房群体，这部分需求则更为理性，需要时间消化，一旦遇上心仪的房源，他们又会果断出手。

价格方面，根据国家统计局数据，5月温州二手住宅价格环比微降0.2%，同比降幅为6.0%。结合中指研究院数据，温州二手住宅挂牌均价约1.9万元/平方米：从区域成交热度来看，主城区的鹿城、瓯海、龙湾分别位列全市成交套数的前三位；从市场成交结构来看，面积段在140~180平方米、总价段在300万元以上的改善型二手房和面积段在90~120平方米、总价段在150万~200万元的刚需及改善型二手房成交套数较多。

二手房市场结构性分化仍是主旋律：缺乏配套的老旧房源议价空间大，具备地段、品质优势的次新房价格则相对坚挺。

低密、墅品集中放量

“好房子”激发改善需求释放

就在刚过去的端午假期，位于鹿城核心区的招商保利·天曜序东园一期开盘推出30套叠墅产品，面积在182~222平方米，均价超过4万元/平方米。截至6月22日温州房管网网签数据显示已认购27套，去化率高达90%。业内人士分析，市中心低密墅类产品断供已久，积压的高端改善需求正集中释放。

2023年温州出让了一批容积率在1.0左右的低密地块，如今陆续上市：鹿城七都的玉瓯源、龙湾蒲州的江山云庐和瑶溪的瑶澜映月、瓯海娄桥的瓯越玺等，均以院墅、联排、叠墅产品为主。今年初出让的开发区西单元B-25b地块也已公布案名中楠嘉郡，也将打造叠墅、合院产品。

端午假期间，记者在玉瓯源会所看到，虽未正式开盘，已有不少意向客户在看房。一位50多岁的看房者说：“在外打拼几十年，就想回温州有个有院子的房子，一家人住在一起，这种有天有地的生活，这是高层住宅给不了的。”项目方表示，这类客户对社区私密性、户型功能和庭院格局格外挑剔，他们买的不是一套房，而是一种向往已久的居住方式。

有业内人士指出，过去温州主城区高端低密产品几乎断供，有实力的改善群体要么买二手别墅，要么去其他城市置业，本地需求受到抑制。如今这批新盘集中面市，格局正在改变。更重要的是，这些项目的热销正在验证一个趋势：温州购房者对“好房子”的追求，已经从“有没有”转向“好不好”。舒适性、功能性、审美价值正成为改善型置业的核心决策因素。这种对“好房子”的追求，也在逐渐影响其他方面，从户型设计、社区配套到物业服务，整个市场的居住质量都在提高。

来 源：温州晚报

原标题： 五月楼市显“温差” 新房成交增长，二手持续换量

记者 葛思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com