温州中考成绩公布时间定了！请考生和家长关注这些时间

温州教育发布 2026-06-23 09:10:36

温州市2026年初中学业水平考试顺利落下帷幕。中考成绩发布时间为6月30日9点。

温州市2026年初中学业水平考试顺利落下帷幕。请考生和家长关注以下时间：

一、普高低控线公布时间

6月30日前。

二、中考成绩发布时间

6月30日9:00

获取成绩途径：1.登录温州市中招管理平台或“温州教育发布”微信公众号或“温州教育招生考试”微信公众号查询；2.通过预留手机号码查收统一短信通知；3.登录温州市中招管理平台下载中考电子成绩单（9:30开放下载）。

三、志愿填报时间

高中招生志愿填报主要分两类，普通高中和中职学校。均在6月30日9:30同时开始填报。各类志愿填报截止时间不同，请考生和家长要特别关注。

（1）7月1日8:00，“中本一体化”志愿填报截止。

（2）7月1日12:00，中职紧缺型优势专业志愿填报截止。

（3）7月2日16:30，其他志愿（包括普通高中和中职）填报截止。

（4）7月4日12:00，中职第三批线下补录。

（5）7月4日8:00-17:00，民办普高跨区域统筹招生志愿填报。

四、各类高中录取结果公布时间

（1）6月30日9:00，即中考成绩发布后，各普高学校的特长生、特色生、艺术学校和中外合作高中开始录取；14:00中职学校特长生、特色专业开始录取，录取结果可向招生学校了解或登录中招管理系统查询。

（2）7月2日8:00，中本一体化、中职紧缺型优势专业在中招管理系统开放录取结果查询。

（3）7月3日18:00，公布普高学校录取分数线。

（4）7月4日8:00，中招管理系统开放中职学校录取结果查询，同时在“温州教育发布”微信公众号公布中职剩余计划学校和专业名单；12:00开放录取码查询，中职线下补录开始，录取结果可向招生学校了解或登录中招管理系统查询。

（5）7月5日8:00，中招管理系统开放民办普高跨区域统筹招生志愿录取结果查询。

2026年高中招生问答

一、今年全市高中招生计划多少？

答：据统计，2026年全市中考人数约9.8万人（含非温户籍回原籍参加高中录取考生）。全市高中招生计划约9.7万人，其中普高招生计划约6.4万人，较2025年提升2.3个百分点，中职招生计划约3.3万人，可以满足初中学生就读高中需求。

二、今年全市有新增普通高中学校（校区）吗？

答：2026年全市新增温州中学南湖校区、温州水心高级中学（温州市第十四高级中学分校）、苍南第二高级中学、平阳县新湖学校、温州外国语实验学校（民办）等5所普通高中。此外，今年全市还新增3所公办综合高中，分别是乐清市理工综合高中、瑞安市江南高级中学、龙港市综合高级中学，综合高中按照普通高中招生管理办法实施，学籍注册为普通高中学籍。

三、高中招生录取规则是怎样的？

答：高中阶段学校招生在结合综合评价、尊重选择的基础上进行录取。其中，线上统一招生根据学校招生计划，按照考生学业水平考试成绩并结合综合素质评价结果，依据考生志愿填报顺序，实施平行志愿录取。每位考生可单一填报普高类学校或中职类学校志愿，也可同时填报普高类学校和中职类学校志愿。其中，中职类别专业志愿可最多填报40个。如同时填报普高和中职志愿的，按照先普高后职高的顺序录取。在录取过程中，若考生总分相同，按以下规则依次比较录取：按文化科目总分（不含体育科目）从高到低录取；按语文和数学两科总分从高到低录取；按语文或数学单科成绩（取分数高的一科）从高到低录取；按英语单科成绩从高到低录取；按科学单科成绩从高到低录取；依次比较后仍相同的，并列录取。高中录取实行“多元选择、一次录取”，每位考生可参加不同批次、不同类别学校招生，一经录取，不再参加后续任何批次、任何学校的招生录取。

四、高中招生录取顺序是怎样的？

答：今年我市高中招生录取顺序：

1.普高特色生、特长生、艺术学校录取（6月30日9:00开始）；2.中职特长生、特色专业录取（6月30日14:30开始）；3.“中本一体化”录取（7月1日8:00开始）；4.中职紧缺型优势专业录取（7月1日12:00开始）；5.普高、中职平行志愿录取（7月2日16:30开始）；6.中职第三批次线下补录（7月4日12:00开始）；7.民办普高市域内志愿补录（7月4日17:00开始）；8.中职第三批线下录取继续（7月5日8:00 开始）。当考生被某所学校录取后，该学生的信息即被锁定，后面的学校将无法再录取。

五、市区中职学校都有开设哪些专业？

答：市区中职学校共开设65种专业。比如物联网技术应用、数字影像技术、中餐烹饪、无人机操控与维护等。具体可通过“温州教育发布”微信公众号“中职招生信息平台”查阅各校简介、招生计划等信息，也可以通过“温小职”智能问答获取相关信息。

六、有部分市外普高、职高及技工学校在温宣传招生，可信吗？

答：不可信，根据省、市招生相关规定，所有普通高中招生均需在我市统一的中招管理系统平台填报志愿，未填报志愿的录取均为违规招生。具有中职招生资质的学校名单，详见（戳→名单公布！温州这些中职学校有招生资质），未在名单中的学校均为违规招生学校。违规招录的学生将无法建立高中学籍。

七、填报第一轮高中志愿没有被录取的，还有其他选择吗？

答：还有以下三种选择。一是参加第二轮民办普高志愿填报，具体时间是7月4日8:00-17:00；二是参加中职学校线下补录，7月4日上午将在“温州教育发布”微信公众号公布中职第三批线下录取的学校和计划，学生可直接向中职学校咨询；三是参加中外合作办学项目招生。

八、我市哪些学校设有中外合作办学项目招生？

答：目前我市设有中外合作办学项目招生的学校有，温州中学国际部（剑桥国际课程中心）、温州市第二十一中学澳大利亚高中、温州市第二十二中学加拿大高中、温州森马协和学校高中部、瑞安中学中美班等。有意向的家长可直接与学校联系。

九、什么是普高最低控制线？

答：普高最低控制线是各地根据当地普高学位数和初中毕业生数，按一定比例划定的，其高低代表当地普高学位占比情况，一般来说普高学位占比越高的县（市），普高最低控制线相对会低。另外要注意的是，普高最低控制线不是普高录取线，中考成绩高于普高最低控制线的并不代表一定能被普高学校录取。

十、普通高中志愿要如何填报？

答：目前我市普通高中实行平行志愿录取，按照分数优先、‌遵循志愿的录取模式。即所有考生按中考成绩从高到低排队（同分时按位次号），高分考生比低分考生优先检索志愿，轮到检索考生志愿时，严格按填报的学校顺序依次查看，一旦符合学校录取条件即可录取。家长要积极参加学校组织的志愿填报辅导会，不要轻信某些校外机构、自媒体等宣传，避免被误导。

来 源：温州教育发布

原标题： 温州中考成绩公布时间定了！请考生和家长关注这些时间

本文转自：温州新闻网 66wz.com