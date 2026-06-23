动画被盗版导演苦苦维权一月无果 专业机构出手一天清空所有盗版

温州都市报 2026-06-23 10:14:00

导演徐汀毅耗时两月制作的AI动画刚上线即遭盗版分流流量，自主维权一月无果。经龙湾云软件谷爱来坞平台联合阜博集团介入，24小时清退全部盗版，3天恢复正版上线。

温州网讯 耗费两个月心血打磨的原创AI动画刚刚全网发布，精心制作的正版内容尚未出圈，盗版的视频却已经抢占流量、吸粉涨量。

动画导演徐汀毅发起平台申诉近一个月，反复举证、多次沟通，侵权内容却始终没下架。在维权陷入僵局之际，温州龙湾云软件谷爱来坞平台伸出援手，联合专业版权机构阜博集团介入处理，不到24小时就下架全网所有盗版内容，仅3天就恢复正版动画上线。

个人维权近一个月仍无果

“从2月到4月，我把所有空闲时间都投入到《聊斋之崂山道士》的制作中，光是制作40分钟成片产生的算力成本，就接近5000元。”谈及作品被盗版、维权受阻的经历，导演徐汀毅满是无奈。

徐汀毅，青年电影短片导演、编剧、AIGC影像创作者。其创作的作品多次斩获国内外专业电影节奖项。他计划以《聊斋》为蓝本，打造系列AI漫剧作品。区别于传统改编版本，他在创作中融入个人对传统文化与当下社会的思考，新作以王生求仙学艺的经典故事为线索，借古典内核折射当代人的精神困境，探讨职场内卷、精神内耗等现实话题，暗黑悬疑的独特风格和市面上流水线短剧的区分度很高。

3月底，徐汀毅先在抖音等平台发布作品片段预热。4月22日，完整版动画正式登陆B站。他本以为用心打磨的原创作品能被更多观众看到，不承想早已被专业盗版分子盯上。对方全盘盗取完整成片，删除片尾导演署名、替换原创配乐，重新包装改名，剪辑拆分出数十条短视频，在另一短剧平台发布，抢先收割流量、积累粉丝。

5月初，徐汀毅准备上传正版作品时，看到系统反复弹出“内容重复”提示，才发现盗版已抢先占住流量赛道。“5月1日我第一次联系平台客服，之后20多天，我都耗在举证和反复沟通上。”徐汀毅说，平台不断要求他补充各种证明材料证明自己是原版作者。他翻出AI生图原始工程截图、完整原创剧本、人物原画设定、成片源文件、正版盗版对比视频，分三轮整理好邮件提交。可客服只有标准化回复，诉求层层上报却始终没有专人对接跟进。

徐汀毅说，个人创作者没有专业法务团队，也没有平台专属对接渠道，即便手握全套原始创作素材，面对平台繁琐的申诉流程，维权耗时耗力。无奈之下，他发布视频讲述自身维权遭遇。这段视频在北京AI创作者社群传开后，社群负责人对接上温州龙湾的爱来坞平台。

专业机构介入24小时肃清盗版

“得知这位创作者维权四处碰壁，我第一时间想到与爱来坞平台合作的阜博集团，擅长处理这类数字版权侵权案件。”温州市文化新三样出海专班副组长、温州市人工智能学院副院长倪考梦介绍，爱来坞平台的前身为2025年10月落地龙湾云软件谷的浙南AI内容创作与传播基地，全新升级为“爱来坞”品牌后，旨在汇聚全国优质AI内容创作者。阜博集团，正是爱来坞平台为破解独立创作者版权保护难题引进的战略合作机构。

据了解，阜博集团深耕数字版权领域20余年，服务过央视、迪士尼等海内外头部内容方，拥有影视基因数字指纹和水印等成熟的版权确权核心专利技术。在倪考梦的协调下，爱来坞平台迅速组建专项版权保护通群。徐汀毅把完整的侵权证据、近一个月多次申诉无果的记录同步给阜博团队，正式申请协助版权保护。

5月25日上午，阜博集团依托标准化、专业化的版权保护流程推进处置工作。阜博集团高级副总裁龚佳俊向记者介绍，团队首先全面核验梳理徐汀毅的全套原创素材与证据，凭借深耕行业多年的合作资源，直接对接平台官方审核团队，跳过普通用户繁琐的自助申诉流程。同时通过技术进行了全网的锁定和排查，精准锁定全部侵权账号与传播数据，以清晰的首发时间线夯实原创权属，形成完整闭环证据链。

“我们安排专人全程跟进督办，5月26日凌晨，也就是提供服务不到24小时，全网所有盗版剧集已全部下架清零。”阜博集团介绍，团队随后主动对接平台，5月28日，正版《聊斋之崂山道士》顺利重新上架，从专业介入版权保护到正版作品恢复分发，全程仅耗时3天。

“不是个人创作者不能完成版权保护，只是个人的时间成本、精力成本太高，会严重消耗大量创作时间。”阜博相关负责人表示，眼下AIGC内容迎来爆发式增长，但大多数AI创作者缺乏提前存证确权的意识，行业平台审核规则也尚未完全适配数字原创作品特性，仅仅靠创作者个人申诉，极易陷入无效等待。阜博为创作者提供版权保护服务，也是希望用专业版权服务为中小创作者撑腰，让技术成为原创内容的坚实后盾。

温州针对行业痛点补齐配套短板

这场高效落地的维权案例，是温州持续完善数字文创产业服务、护航原创者的具体举措。依托爱来坞平台，温州搭建起覆盖AI创作者成长、内容创作、版权维权、作品变现的全链条服务，针对行业普遍存在的版权保护薄弱、资源对接不畅、作品孵化困难等痛点，补齐产业配套短板，解决了中小创作者单打独斗、维权无门、发展受限的现实难题。

“我们当初引进阜博，核心就是看准了版权保护是当下AI文创产业最薄弱的环节。”爱来坞负责人胡自然表示，平台立足龙湾云软件谷，重点破解创作者维权难、举证难的普遍困境，为创作者提供版权存证、侵权监测、专属维权通道等务实服务，让原创更有保障。

亲历本次维权，徐汀毅对AI行业生态以及温州的文创扶持模式有了全新认知。他表示，AI技术让内容创作迎来爆发式增长，但盗版侵权、版权乱象也随之频发。得益于爱来坞的专业助力，创作社区的秩序得以维护，搭建起了尊重原创、规范传播的良性行业生态。

在徐汀毅看来，爱来坞不仅能为创作者兜底维权，还配套提供作品孵化、创投对接等落地服务，能帮助原创作品真正实现落地变现。而阜博等专业版权机构的入驻加持，弥补了个人创作者维权能力的短板，让弱势的独立创作者不再孤立无援。他认为，温州这套聚焦原创、深耕版权、服务创作者的模式实用性强、可复制性高，能够为全国AI原创者提供有效参考。“我后续有新作品，都会考虑在温州提前完成版权存证与保护，扎根这里的创作生态安心创作。”

胡自然表示，依托数字文化产业发展趋势，爱来坞将持续深耕AI文创赛道，集聚优质创作人才、挖掘本土原创IP、培育区域数字内容产业，通过引入头部专业机构补齐产业短板，打通“创作—确权—保护—分发—衍生”的完整产业链路，破解AI行业“创作爆发、维权缺位”的普遍难题。

来 源：温州都市报

原标题： 动画遭到盗版 导演维权一个月无果 专业机构介入 侵权作品一天被清零

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com