十大主题超百场活动 温州文旅盛宴夏日上新

温州日报 2026-06-23 08:48:46

自端午假期起，温州各类文旅活动陆续上线，除了持续升级“一张机票游温州”活动、中高考考生惠游政策外，我市将同步推出园博园夜游门票优惠、夜游专线公交等便民福利。

游人在南浦溪景区的山水之间畅享清凉。 南浦溪供图

温州网讯 日前，记者从市文化广电旅游局获悉，自端午假期起，全市各类文旅活动陆续上线，除了持续升级“一张机票游温州”活动、中高考考生惠游政策外，我市将同步推出园博园夜游门票优惠、夜游专线公交等便民福利。整个暑期，温州聚焦乡村避暑、嬉水游玩、体育赛事、暑期研学、文博特展、康养休闲等十大主题，联动全市景区、文博场馆、特色街区，推出超百场特色文旅活动，构建“日间可游览、夜间可体验、全域可联动”的全时段文旅生态。

夜游探新

三大系列产品亮相

作为全城园博的核心板块，温州园博园于6月至10月开启夏日模式，涵盖音乐、夜游、市集、观影、互动等多元业态。比如端午假期园博园推出的民谣与电音专场，后续还有“三溪生活音乐节”“溪边音乐会”“水上电音派对”；水上夜游方面，穿越“时空隧道”的经典夜游每晚启航，端午节起开放桨板、皮划艇、背包船等亲水项目，7月常态化推出“水上仲夏夜电影”；“夏日纳凉”活动推出“吃瓜大会”“冰凉雀神”“泡泡大战”等清凉趣玩；文化市集体验方面，6月至10月轮番上线各类主题市集和品牌快闪；7月还将上演以园博园和温州文化为主题的无人机光影大秀，并推出机器人斗舞、功夫秀、熊猫萌宠秀等科技互动表演，邀市民游客尽享“不夜园博”精彩美景。

借着“全城园博”的东风，温州特别推出全域夜游三大系列，将夏夜的浪漫铺陈至各个角落。“瓯越水韵”清凉夜游中，鹿城塘河夜画、瓯江夜游，洞头区《向洞头》演艺等，以光影大戏演绎东瓯千年文脉；“千年古韵”潮玩夜游里，鹿城五马街、惠民大排档、朔门古港考古遗址公园，烟火气与人文交织，瓯海梧田老街、平阳坡南街则依托水岸空间，打造夏日光影秀与沉浸式非遗市集；“梦幻山韵”奇境夜游则将视角投向山岳，雁荡山升级版灵峰夜游、瓯海云顶草上世界、文成铜铃山夜游等，通过数智科技，融合地质奇观与地貌特色，带给游客震撼激荡的游玩体验。

活动上新

激情赛事+满城有戏

赛事与演艺成为今夏最燃的引爆点。“听涧铜铃”文成铜铃山越野挑战赛在端午期间激情开赛，串联景区、原始森林与溪涧，联动民宿、餐饮、电音派对等业态，推出专属文旅优惠套餐。

雁荡山“集章特种兵”S3赛季火热进行中，山海为幕，盖章寻宝，堪称年轻人和户外爱好者的专属文旅派对。楠溪江世界杯电音嘉年华活动将开展精彩赛事，并融入音乐、市集、艺术、文创、美食等多元业态。

全城有戏，处处舞台。全市文化场馆暑期推出40余场精品演出，东南剧院“夏日艺术展演季”打造“好戏连台、艺起嗨放、亲子剧场、乐享东南”四大主题演艺。温州大剧院推出“打开艺术之门”系列活动，点亮亲子时光。在温州的街头巷尾、历史文化街区、商圈、公园、夜宵排档等，全市布设了超1000个“文艺赋美”点位，常有折子戏、快闪等表演，实现“转角遇见好戏”。

业态刷新

研学消暑打造多元体验

避暑消夏的同时，研学与消暑新业态让夏日之行更有厚度。温州博物馆推出“小小讲解员暑期实践营”，让孩子们在实践中学史明理，用童声传播千年文化；瓯海中国龙舟文化博物馆以“龙舟少年·夏日文化探索季”打造沉浸式龙舟文化体验；泽雅传统造纸专题展示馆的“竹纸奇缘 纸山探秘”与瑞安东源木活字印刷展示馆的非遗传承人现场授课，让古老非遗触手可及。

夏天自然少不了清凉版图。文成九溪欢乐谷构建“漂流—泼水—露营”三位一体亲水套餐。泰顺浙龙峡漂流推出1.8公里高空玻璃水滑道与3公里峡谷激流勇士漂。永嘉书院泼水节主打苗侗风情，掀起最炫民族风。另外，泰顺南浦溪景区的纯天然石壁戏水滩正式开启，文成天鹅堡小镇将为游客提供室内真雪滑雪与森林温泉组合。这些场景将文化传承、运动休闲与消夏康养融为一体，呈现温州夏日玩乐的全新质感。

来 源：温州日报

原标题： 十大主题超百场活动 我市文旅盛宴夏日上新

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com