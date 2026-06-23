温州日报 2026-06-23 09:58:35

日前，第40届香港国际旅游展（ITE）在香港会议展览中心举行，温州市文化广电旅游局在浙江展台区内设置温州文旅专属展台。

温州网讯 日前，第40届香港国际旅游展（ITE）在香港会议展览中心举行。作为亚洲领先的国际旅游展，本届展会汇聚了来自66个国家及地区的逾500家参展商。本次文化和旅游部组织并涵盖超过二十个省市参展，展馆规模较上年扩大三成，成为全场最大展团。

香港国际旅游展温州展台。 图片由市文广旅局提供

温州市文化广电旅游局在浙江展台区内设置温州文旅专属展台，并委派温州海外旅游有限公司、温州青旅国际旅游有限公司作为温州市旅行社代表精彩亮相，向全球旅游业界和香港公众展示“千年商港·海丝名城”的独特魅力。

展会期间，温州展台人气旺盛。精美的文旅宣传册和具有温州特色的文创小礼品，吸引了大量专业买家、旅行商及公众驻足咨询。温州海外、温州青旅的代表在现场进行了温州文旅推介，生动介绍雁荡山、楠溪江、百丈漈、洞头百岛等核心景区资源，以及入境旅游便利化服务和定制化线路产品，充分展示了温州作为国际休闲度假旅游目的地的接待能力与市场潜力。

本届展会前两日为专业展日，面向旅游业界人士开放；后两日为公众日，吸引了大量高端自由行客群入场参观。温州展台在专业日期间与多家香港及国际旅行商达成了合作意向，在公众日期间也收获了众多香港市民的旅游咨询，现场咨询客户络绎不绝，参展成效超出预期。

此次参展，是温州深耕粤港澳大湾区入境旅游市场的重要一步。借助香港国际旅游展这一“超级联系人”平台，温州进一步提升了在香港及国际市场的知名度和美誉度，为深化温港两地文旅交流合作、拓展入境客源渠道注入了新动能。

来 源：温州日报

原标题： 温州文旅亮相香港国际旅游展

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com