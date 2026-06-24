温州日报 2026-06-24 09:30:40

没有讲稿，不设主席台，一群年轻人围坐在古码头旁的草坪上，聊回村创业的困局，聊土特产怎么卖成爆款……这样一场场看似随意的“聊天”，却让瑞安市平阳坑镇塔石村村集体账户上多了20万元。

温州网讯 没有讲稿，不设主席台，一群年轻人围坐在古码头旁的草坪上，聊回村创业的困局，聊土特产怎么卖成爆款……这样一场场看似随意的“聊天”，却让瑞安市平阳坑镇塔石村村集体账户上多了20万元。今年以来，塔石村用一套“去形式化”的宣讲实践，让每一次对话都有回响、能落地——盘活闲置资源、拉动青年返乡、孵化共富项目，“聊天的力量”正在这座小山村被实实在在地“变现”。

花花青年公社就在塔石村里，一群年轻人一边做公益，一边琢磨着怎么把村子带活。“大家都是实在人，对话未必花哨，但碰撞出的想法总能落地。”该公社理事长、塔石村乡村CEO孙若晨说，关键就在于把宣讲从会议室“搬”了出来——封闭空间里的板板正正，变成了草坪上、书吧里、小剧场中的围坐闲聊。环境一变，氛围就变了：如花书吧的下沉式客厅、林间营地的草坪、能感受“风的形状”的小剧场……场地随人而动，宣讲随人而转。一个话题抛出来，觉得有意思，就“一个好汉三个帮”，迅速分工、分头落实。

这股“实在风”也吸引了各方资源涌入。瑞安市委统战部牵线侨商资助全年“FaFa快乐成长”计划，温州市盛和塾基金会赞助全年“FaFa快乐养老”计划。遇到深层议题，公社便开圆桌论坛，围绕“我能为塔石村做什么”“当代青年需要怎样的乡村公共文化空间”等话题，乡村CEO、村干部、来访青年共同探讨，真正做到“宣讲跟着群众走，声音围着乡村转”。非遗传承人也加入“智囊团”。瑞安东源木活字第24代传承人王法万一边演示木活字排版，一边聊传统技艺如何融入伴手礼与时尚单品。围绕南山索面的技艺传承，在宣讲前先煮一碗正宗索面给在场的所有人，并穿插温州方言与典故，让年轻一代倍感新鲜。

用村集体账本说话，成效实实在在。通过盘活闲置校舍、古民居，打造青年社区、如花书吧、共富工坊，发展乡村文旅、研学等新业态，塔石村村集体累计增收超20万元，返乡创业青年数量增长约3倍。孙若晨介绍说：“智囊团”核心骨干已有几十名，包括温州科技职业学院副教授陈晓鸣、瑞安市民政局社慈科科长许翔环等，既有懂政策的基层干部，也有见过外面世界的归国青年，还有深谙村情的本土农户。“人人皆是宣讲员，处处皆是宣讲台”成为现实。

“游客”变成了“新乡人”——而这，只是塔石村变化的开始。孙若晨说，在塔石村的“聊天”里，每聊一个话题，基本能落实1到2件小事，推动青年滚动式参与乡村文化建设，持续助力乡村振兴。“乡村CEO系列做了2期，每个人讲自己在村里的困局，都提前约定好——真心对真心，不讲虚头巴脑。”如今，花花青年公社以宣讲为纽带，将人气转化为产业动能，推出“七日乡村体验计划”，吸引外来青年短期驻村，参与文创设计、产业调研、志愿服务。

温州市乡村运营协会会长王侠介绍，青年宣讲员同时也充当乡村“代言人”，通过短视频、图文记录并传播塔石村的共富故事与瑞安乡村振兴实践。截至目前，已累计吸引全国200余批次考察团前来交流。“塔石宣讲模式”正从瑞安走向更广区域，而村里的草坪上，下一场聊天刚刚开始。

来 源：温州日报

原标题： 村集体增收20万元，青年返乡增3倍！瑞安塔石村把“聊天的力量”变现

记者 包蓉蓉 瑞安融媒记者 林晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com