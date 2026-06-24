温州日报 2026-06-24 09:30:40

近日，温州市幼儿园托幼一体化“萌宝空间”改造研讨活动在瓯海举行。来自全市学前教育领域的专家、园长及教师代表齐聚一堂，聚焦2岁-3岁托班幼儿照护空间高质量改造，共同探寻“托幼一体化”建设的实践路径。

温州网讯 近日，温州市幼儿园托幼一体化“萌宝空间”改造研讨活动在瓯海举行。来自全市学前教育领域的专家、园长及教师代表齐聚一堂，聚焦2岁-3岁托班幼儿照护空间高质量改造，共同探寻“托幼一体化”建设的实践路径。

据悉，眼下不少幼儿园托班直接沿用3岁-6岁幼儿活动环境，存在场地规划不合理、配套设施不贴合幼儿、孩子缺乏归属感等问题。为此，我市印发《温州市幼儿园托幼一体化“萌宝空间”改造的指导意见》，提出“萌宝空间”建设概念，立足2岁-3岁婴幼儿身心发展规律，着力打造安全规范、温馨宜人、科学适配的“如家”照护环境，守护幼儿自在成长。

研讨现场，与会人员提炼五大改造核心关键词对文件进行解读：“专属+共享”——盘活资源，让每一寸空间都不浪费；“序”空间——安全又规矩，给宝宝稳稳的安心感；“暖”空间——像家一样暖，让宝宝爱上幼儿园；“宜”空间——慢慢来、刚刚好，陪着宝宝每一步成长；协同共育——大家一起来，守护最柔软的群体。“一个有序、温暖、适宜的环境，不仅是安全的容器，更是隐形的课程、无声的教师。”温州市学前教育指导中心副主任凌素凡说。

随着《意见》的落地，瓯海区将萌宝空间改造纳入年度民生实事，确定10所幼儿园、11个托班作为改造试点，以样板先行、以点带面，推动区域托育环境整体提质升级。

“萌宝空间改造不是刷墙、换桌、买器械的表面工程，而是融合儿童发展课程理念的系统工程，要做到一人一案科学规划。”温州市学前教育指导中心主任陈苗说。记者了解到，目前全市共有763所幼儿园开展托幼一体化办学，开设托班1044个，在托幼儿14976人。各地将落实托班应开尽开要求，科学测算生源增量，足额保障改造专项经费。

本次活动由温州市学前教育指导中心主办，瓯海区教育局、瓯海区南瓯幼儿园及永嘉县教育局承办。当天下午，与会人员分赴永嘉县桥下镇中心幼儿园、上塘中心城区幼儿园等，实地观摩“萌宝空间”试点，开展对话式教研。

来 源：温州日报

原标题： 打造如家萌宝空间 温州探索“托幼一体化”新路径

记者 潘舒畅 通讯员 徐冰瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com