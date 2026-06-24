温州两地和四所学校入选省级文明礼仪新实践试点

温州日报 2026-06-24 09:30:41

近日，省教育厅印发《“人人行有礼”浙江省中小学生文明礼仪新实践试点工作方案》，明确15个地区、45所中小学校为试点区（校）。其中，温州市鹿城区、平阳县，以及温州市籀园小学、瓦市小学、榕园学校、第十四高级中学4所学校入选。

温州网讯 近日，省教育厅印发《“人人行有礼”浙江省中小学生文明礼仪新实践试点工作方案》，明确15个地区、45所中小学校为试点区（校）。其中，温州市鹿城区、平阳县，以及温州市籀园小学、瓦市小学、榕园学校、第十四高级中学4所学校入选。

试点区（校）接下来要做什么？据悉，试点工作的主要内容包括开展以浙江学子“成长礼”为主要内容的校园文明礼仪践行活动。浙江学子“成长礼”包括开蒙礼（幼小）、入学礼（小学）、十岁集体生日礼（小学）、明志礼（初中）、成人礼(高中），开学典礼和毕业典礼（各学段）。同时开展以“浙风十礼”为主要内容的社会文明礼仪践行活动。

试点地区开展“人人行有礼”中小学生文明礼仪新实践试点，要将文明礼仪践行活动覆盖到本区域内所有中小学校；试点学校有侧重开展以浙江学子“成长礼”为主要内容的校园文明礼仪践行活动和以“浙风十礼”为主要内容的社会文明礼仪践行活动，要将文明礼仪践行活动面向全体学生。

试点周期为3年（2026—2028年）。试点阶段，省教育厅将定期组织试点地区和学校开展工作交流，总结并及时宣传推广试点工作成果。

来 源：温州日报

原标题： 两地和四所学校 入选省级文明礼仪新实践试点

记者 金叶

本文转自：温州新闻网 66wz.com