温州日报 2026-06-24 09:30:41

近日，温州医科大学第二临床医学院2021级临床医学专业学生史启豪，在宁波大学附属人民医院顺利完成300毫升造血干细胞混悬液采集，成为浙江省第1420例、温医大第51例造血干细胞捐献者。

温州网讯 近日，温州医科大学第二临床医学院2021级临床医学专业学生史启豪，在宁波大学附属人民医院顺利完成300毫升造血干细胞混悬液采集，成为浙江省第1420例、温医大第51例造血干细胞捐献者。这份承载青春善意的生命火种，将救助一名血液病患者。今年9月，史启豪将赴华中科技大学攻读硕士研究生，他把这次捐献视作送给自己最特别的毕业礼物。

2022年4月，读大二的史启豪参与学院“生命相髓”志愿登记活动，主动入库中华骨髓库。学医让他深知血液病患者求生不易，也明白造血干细胞捐献是延续生命的关键希望。今年4月，正在宁波李惠利医院实习的他接到配型成功通知，当即应允捐献。待高分辨配型、体检全部达标后，他才告知家人。母亲起初担忧他身体，最终被儿子医者仁心打动，全力支持他的选择。

在校期间，史启豪学业与工作兼顾，曾任班级班长、校科协干事，斩获校二、三等奖学金，获评“优秀学生工作者”。医院实习的所见所感，更坚定他治病救人的初心。作为准医生，他坚信捐献安全，认为守护生命是医者与生俱来的天职。

采集完成后，史启豪写下寄语鼓励年长十岁的受捐者：“阳光总在风雨后，经历移植的痛苦后总会收获健康的彩虹，相信医学，一切都将变好。”他以青春热血践行医者使命，用实际行动诠释人道、博爱、奉献精神，为青年学子树立暖心榜样。

来 源：温州日报

原标题： 温州医科大学学子捐献造血干细胞为生命接力

记者 潘舒畅 通讯员 高拓

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