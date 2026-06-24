温州晚报 2026-06-24 09:30:41

温州网讯 6月23日下午2时许，温州园博园中国馆内迎来了一场别开生面的禁毒公益市集。以“你我参与 守护未来 防范青少年药物滥用”为主题，严肃的禁毒科普在此转化为一场生动的游园会。

温州网讯 6月23日下午2时许，温州园博园中国馆内迎来了一场别开生面的禁毒公益市集。以“你我参与 守护未来 防范青少年药物滥用”为主题，严肃的禁毒科普在此转化为一场生动的游园会。

本次市集由浙江省戒毒管理局、温州市司法局联合温州市城发集团共同主办，温州市黄龙强制隔离戒毒所、温州园博园建设发展有限公司承办。活动打破了传统禁毒宣讲的刻板模式，创新采用“1+N”市集模式，即1个核心宣教区，联动政法部门、高校、企业设立多元服务摊位。

“集章通关”激发了游客的探索兴趣。每位入场市民均可领取一张集章卡与远离毒品宣传手册，开启独特的禁毒科普之旅。在主宣教区，摆放着各式各样的禁毒宣传海报，周边各摊位，来自瓯海区法院、司法局、交通运输局、金融工作服务中心、温州职业技术学院等多家单位的工作人员则有序地开展特色宣传服务，或现场引导市民参与套圈、射箭等趣味十足的禁毒主题游戏互动，或分发宣传资料，或引导游客参与禁毒知识问答。

新型仿真毒品模型展示摊位前，伪装成“跳跳糖”“0号胶囊”“开心果”等毒品样本，引得不少市民驻足好奇观望。“看似普通零食，也可能藏着致命陷阱！”温州市黄龙强制隔离戒毒所民警结合趣味知识问答，向游客讲解新型毒品的危害，传授辨别伪装毒品的实用技巧。

一旁的各类互动体验区同样人气高涨。一名青年戴上特制模拟眩晕眼镜完成绕桩行走体验后说道：“这下真切体会到吸食毒品后眩晕的难受感受。”市民每完成一处摊位互动，即可收集一枚印章。“集好印章就能兑禁毒特调咖啡！”现场，一名刚完成兑奖的青年，兴奋地向同伴展示手中饮品。按照活动规则，集齐4至8枚印章，便可兑换禁毒钥匙扣、手环、洗衣液、免费手机贴膜、特调咖啡等多样礼品。这种兑奖的激励形式极大调动了市民互动的积极性。

此外，主活动区每半小时开展一轮禁毒有奖知识问答，观众们争相抢答，现场氛围十分热烈。参与活动的王先生深有感触：“很有意思，有礼品拿还‘长知识’。”

来 源：温州晚报

原标题： 集章打卡游园 温州园博园禁毒公益市集花式“开课”

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com