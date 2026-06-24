北京链博会开幕首日 温企吉星汽车获2.25亿元订单
温州网讯 6月22日，第四届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）在北京正式启幕。作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，本届链博会吸引了全球80余个国家和地区的龙头企业及专业客商参会。在开幕首日，温州民营兵团便传来捷报——吉星汽车科技（温州）有限公司成功斩获2.25亿元大额订单。
为抢抓这一国家级经贸平台的宝贵机遇，助力企业链接优质产业链资源、开拓全国及全球市场，温州市贸促会牵头组建了温州国际商会30余家优质企业赴京参会参展，代表团在展会期间集中开展了产业链对接、经贸洽谈、招商拓市等一系列活动。
22日下午，温州代表团迎来重磅合作成果的落地。在“浙里共赢”—浙江人工智能创新发展合作交流会上，一能电气有限公司与吉星汽车科技（温州）有限公司正式签署战略采购合作协议。根据协议，一能电气将批量采购450台吉利远程纯电搅拌车、自卸车等多款优质新能源商用车型，签约总金额高达2.25亿元。作为由吉利远程商用车集团、温州交运集团等合资成立的标杆企业，吉星汽车凭借成熟稳定的新能源核心技术及绿色环保、高效运营等优势，赢得了合作伙伴的高度认可。这也是吉星汽车连续第二年亮相链博会并斩获大额订单，彰显了其依托国家级展会平台持续拓宽市场版图的战略成效。
依托本届链博会的高端平台，温州的参展效能还将持续释放。今天上午，我市将在中国国际展览中心（顺义馆）W2数智科技链展区的“AI浙里”（人工智能）专区，举办“温链全球、智创未来”温州人工智能与数字安全产业专场推介会。
来 源：温州日报
记者 胡文瑾
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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