温州都市报 2026-06-24 09:30:42

近日，当夜色漫过平阳县南麂海域的深水网箱渔排时，一声铿锵有力的“起——”划破海面的宁静。众人合力拉起渔网，顷刻间，成百上千尾鲜活的大黄鱼翻腾跃出水面，金鳞闪烁，场面蔚为壮观。这并非一场寻常的丰收，而是又一场与时间赛跑的“锁鲜”行动的序幕。

温州网讯 近日，当夜色漫过平阳县南麂海域的深水网箱渔排时，一声铿锵有力的“起——”划破海面的宁静。众人合力拉起渔网，顷刻间，成百上千尾鲜活的大黄鱼翻腾跃出水面，金鳞闪烁，场面蔚为壮观。

这并非一场寻常的丰收，而是又一场与时间赛跑的“锁鲜”行动的序幕。为牢牢锁住大海馈赠的第一口鲜甜，刚捕获的大黄鱼被争分夺秒送上岸，历经多道标准化处理工序后，快速发往各地，以最接近原生状态的模样，“游”上千家万户的餐桌。

夜间捕捞：

守住一身金黄品相

为何大黄鱼大多在夜间或凌晨捕捞？

温州汇海渔业有限公司负责人温简延介绍，大黄鱼体表含有一种金黄色素，遇强光或紫外线易分解褪色。“只有在夜间无光环境下捕捞，鱼身才能保持自然的金黄色，卖相更好。”

汇海渔业推行订单式捕捞，按需定量，精准作业。白天，员工根据订单将对应尺寸的大黄鱼转移至近岸网箱，待夜间集中捕捞。对于临时加急订单，则采用备选方案，白天将大黄鱼引入充氧密闭罐体，静置数小时后，在避光环境下完成冷链打包。以这种方式捕捞的大黄鱼，口感和色泽与夜间捕捞相差不大。

大黄鱼出水后，会第一时间放到装有冰水的桶中。低温环境让鱼快速进入“僵直”状态，避免挣扎造成鳞片破损，从而确保鱼身完整。渔船靠岸后，工作人员迅速完成称重、分拣，并按“一层冰、一层鱼”的方式装入泡沫箱。温简延介绍，所有工序力求在黎明前完成，随后统一发往鳌江港，“若订单量较小，就随早班客船送出；订单量较大时，企业会安排专船直送鳌江港。”

硬核技术：

深远海冷库与低温锁鲜

夜间捕捞守住了大黄鱼的天然品相，而冷链基础设施决定鲜度能走多远。

在北麂岛“八字门”海域，总储存量达2000吨的智能冷库依岸而建，这是目前国内为数不多的深远海离岛千吨级冷库之一。丰和海洋大黄鱼养殖基地负责人陈永国介绍，冷库的建成不仅解决了饵料储存痛点，更通过缩短冷链链路极大提升了大黄鱼的鲜度与附加值。“冷库配备大功率速冻间，可实现-60℃极速锁鲜，有效避免营养流失。”陈永国说，今年3月，一批大黄鱼跨越重洋发往意大利，凭借卓越口感赢得海外赞誉。意大利客户已计划近期实地来访调研。

在南麂岛，当地同样加强了保鲜设施建设，配备超低温冷库、活鱼冷水机、冷藏保温库、冷链运输船等设备。

低空提速：

无人机配送重塑“鲜”度标尺

在筑牢冷链基础设施的同时，温州还在探索末端配送的效率极限——让大黄鱼“飞”起来。

2025年4月，一架运载着鲜活大黄鱼的无人机从洞头鹿西岛金丰海洋牧场养殖基地起飞，跨海飞行18分钟后抵达洞头本岛。这是洞头低空经济海上生鲜运输应用场景的一次成功试点。

“之前采用的传统运输方式，捕捞上岸后还需进行冰鲜处理再运到岛外，会造成许多损耗。无人机配送方式极大降低了运输时间和人力成本，也最大限度地保证了黄鱼的新鲜度。”牧场负责人孙德铭表示，无人机配送一旦实现规模化运营，大黄鱼的配送效率与鲜度标准将迎来质的飞跃。

从夜间捕捞守住天然品相，到超低温冷库实现极速锁鲜，再到无人机配送打通“最后一公里”——温州大黄鱼以分秒必争的姿态，将独有的东海风味送往更远的餐桌。随着低空物流网络的逐步覆盖和冷链体系的持续升级，这条“海中黄金”的锁鲜之旅，正不断刷新人们对“鲜”的想象。

来 源：温州都市报

原标题： 从东海到餐桌 一条鱼的“锁鲜”之旅

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com