温州都市报 2026-06-24 09:30:42

近日，“舟行千里靠众桨”温州龙舟五年纪实影像展在温州园博园三溪会市启幕。本次展览以五年时间为叙事脉络，通过纪实影像、民俗实物、场景展陈等多元形式，呈现温州龙舟从传统民俗走向当代体育竞技的蜕变之路。活动持续到7月5日。

温州网讯 近日，“舟行千里靠众桨”温州龙舟五年纪实影像展在温州园博园三溪会市启幕。本次展览以五年时间为叙事脉络，通过纪实影像、民俗实物、场景展陈等多元形式，呈现温州龙舟从传统民俗走向当代体育竞技的蜕变之路。活动持续到7月5日。

作为温州本土龙舟文化的专题展览，本次展览围绕一支脱胎于传统村龙的竞技型龙舟俱乐部队伍的成长历程，来阐释温州龙舟近年的发展变迁。展陈内容清晰勾勒出温州龙舟的组织形态升级，生动展现龙舟文化从乡村自发传统竞渡模式，逐步迈向专业化、规范化的现代俱乐部运营组织的过程，反映传统民俗体育的现代化革新。

展览创新融合视觉纪实与实物展演：一方面，以大量现场纪实影像，留存温州龙舟竞渡、训练备战、民俗仪式的鲜活瞬间，定格热血竞渡场景与市井民俗烟火；另一方面精心陈列龙舟民俗老物件、赛事装备、荣誉展品等4组实物素材，以图文结合、实物佐证的方式，立体化诠释温州龙舟的在地文化内涵与体育精神。其中，豪兴名龙龙舟队头桨划手陈琦还将个人收藏的队服、奖牌、运动员证件送来展陈。

本次展览免费向入园游客开放，为市民游客解锁园博园民俗新场景，让千年龙舟文脉在新时代持续焕发全新活力。

来 源：温州都市报

原标题： 温州龙舟纪实影像展亮相园博园

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com