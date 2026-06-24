106岁麻爷爷的自在快活

温州都市报 2026-06-24 09:30:42

楠溪江上游，群山环抱间，藏着一座600多年历史的古村——永嘉县岩坦镇佳溪村。该村溪水似镜，风景美丽，恍若世外桃源，因而得名“佳溪”。比风景更令人称奇的是，村里106岁老人麻富年，精神矍铄，步态轻盈，种菜、下棋、看电视、喝小酒……百岁生活令人羡慕不已。

温州网讯 楠溪江上游，群山环抱间，藏着一座600多年历史的古村——永嘉县岩坦镇佳溪村。该村溪水似镜，风景美丽，恍若世外桃源，因而得名“佳溪”。比风景更令人称奇的是，村里106岁老人麻富年，精神矍铄，步态轻盈，种菜、下棋、看电视、喝小酒……百岁生活令人羡慕不已。

老宅相伴：

辛勤养大七儿女，如今子孙超80人

近日，记者沿着蜿蜒山路，驱车近一个小时来到佳溪村。山脚处一座古色古香的老屋，便是麻爷爷的家。他正安闲地坐在椅子上休息，面色红润，脸上挂着笑容，一身青色中式盘扣唐装衬得他格外精神，手中蒲扇轻轻摇曳，身旁的木长凳上还泡着一壶茶。他不时与后辈们拉家常，悠然自得，笑声不断。

麻爷爷出生于1920年，麻家老宅是一座带院子的二层木质老屋。看见记者来访，麻爷爷礼貌地挺直了腰板坐起身，用本地话介绍，“这座房子是我爷爷手里修建的，从少年到白头，我一生都没离开老宅。”

麻爷爷在这里成家，在这里生儿育女，如今也在这里安度晚年。他育有五儿二女，一辈子靠种田为生。妻子去世时，小儿子年仅九岁，他既当爹又当妈，靠着几亩薄田，一锄一锄地将孩子们拉扯长大。小儿子说：“父亲下地干活，我就在家里做饭，日子虽然苦，但也过来了。”

如今，麻爷爷家已是五代同堂，上下80余口，人丁兴旺，而麻家老屋依旧静静地立在院中，目送一代代后辈出门远行，也时常等候他们归来。麻爷爷守着这栋老屋，老屋也守着他，彼此相伴，共度岁月。

田园生活：

种出“长寿瓜”，送亲友分享快乐

老宅的后院，有一方小小的菜园子，稀稀疏疏地种着些时令蔬菜。两三年前，麻爷爷还天天下地，南瓜、茄子、玉米等，一茬接一茬，收成颇丰。此前，一些蔬菜需要爬藤的木条，麻爷爷就上山砍，一捆二三十公斤重，他都自己背下来。

随着年纪增大，子女们不再让他下地种田了。可一辈子与土地打交道的他，哪里闲得住？不让种，麻爷爷便悄悄种上一些。只见他拎着小竹篮，踩着后院石板路，熟门熟路走到菜园子里，笑眯眯地说：“不种了不种了，现在就剩这点啦。”说罢，他弯腰摘下几根紫亮的茄子，轻轻放进篮中。临走时，还不忘回身给小木门挂上锁。

同住老屋的晚辈们说，前两年，麻爷爷种得多，收的菜自家吃不完，总要分给后辈们。

孙子麻志哒笑着说，每逢有朋友来村里玩，爷爷总要捧出自家的南瓜相赠。“朋友们都很开心地接过，说这是长寿瓜，沾沾百岁老人的福气。”

乐享晚年：

棋逢对手，日子自在又逍遥

现在麻爷爷的日常起居，由子女们轮流照顾。

“每天泡‘老年班’，到点就回家吃现成的，日子过得可舒服了。”麻爷爷口中的“老年班”，便是佳溪村的文化礼堂。那里聚着不少老人，一块儿看电视、唠家常、下象棋，非常热闹。

说着，他便从前门走出，沿着村里平坦的大路，径直走向文化礼堂。“我经常在这和大家一起看电视，有伴也热闹，我年纪大，大家喜欢迁就我。”麻爷爷笑嘻嘻地跟熟人打着招呼，走到第一排坐下，融入了一同看电视的人群中。

不过，麻爷爷最着迷的还是下象棋，有时一坐就是两三个小时。今年88岁的麻泰安是麻爷爷的侄子，也是麻爷爷旗鼓相当的对手。

“他是年轻人，我下不过他的。”麻爷爷嘴上谦逊，却从不拒战，摆开棋盘便与麻泰安“杀”上一局。两人时而落子干脆，时而步步为营，一局棋少说也得大半个钟头，才能分出高下。

“虽然他是我长辈，可棋盘上谁也不让谁。”麻泰安说，叔叔年轻那会儿日子苦，整天忙着地里的活，没闲心下棋。真正开始下棋还是60岁以后的事。可他悟性高，棋风沉稳，心思细密，每走一步，都在悄悄布陷阱。

当记者问输了会生气吗？麻爷爷笑着说，“输就输了，有什么关系。”

长寿秘诀：

吃好睡好心态好，从没与人红过脸

麻爷爷的日常作息十分规律，早上6点多起床，晚上7点准时休息。一日三餐，米饭、面条、粉干轮换着吃，每顿都能吃完一碗，从不挑嘴。若问有什么嗜好，他倒有些不好意思，“喜欢睡前喝点啤酒，舒服。”当晚辈递来一根烟，麻爷爷也不拒绝，“不常抽，就是偶尔来一根。”

说起长寿，麻爷爷也说不清什么秘诀，只乐呵呵地掰着指头数，“我爷爷活到87岁，奶奶82岁，那个年代可是难得的高寿。而且不止祖辈，族中堂亲表亲大多也都高寿，可能家族有长寿基因。”

而在麻泰安看来，真正让老爷子硬朗的，是那份好心性，“他心态好，不计得失，从没与人红过脸。”谁家起了争执，麻爷爷便会充当“和事佬”，主动上门劝和，后辈们也敬重他，几句话便息事宁人。

谈及家乡的变化，麻爷爷笑容更深了，“村子变化太大了，越来越漂亮了，交通也越来越方便。”麻爷爷回忆，年轻时，他从未离开过佳溪村，那时路不通也没有车，去趟县城都非常难，直到50多岁才头一回到温州市区。“上个月，刚去了趟温州市区儿子的家里，他们还带我去逛了江心屿，漂亮得很，要是放在过去，想都不敢想。”

夕阳西下，佳溪村被染上一层暖暖的金色。麻爷爷依旧坐在院内，蒲扇轻摇，茶香袅袅。即使外面的世界日新月异，而他，就在这山水之间，守着一方老宅，把每一天都过成了自己想要的样子——有地可种，有棋可下，有酒可饮，有人可爱。

麻爷爷的故事，就像这楠溪江的水，不急不缓，却自有它的深长。

来 源：温州都市报

原标题： 106岁麻爷爷的自在快活

从少年到白头，一辈子守着老宅，见证岁月变迁 从田间到棋盘，秉持一份好心性，感受人间清欢

记者 黄梦思/文 黄超/摄 实习生 林诗俊

本文转自：温州新闻网 66wz.com