叙乡情、话合作、赢未来 瑞安市委书记李剑锋赴重庆开展招商引资活动

瑞安发布 2026-06-24 09:16:00

6月22日至23日，瑞安市委书记李剑锋率队赴重庆市开展“叙乡情、话合作、赢未来”招商引资活动，深入走访重点企业、对接商会资源，围绕产业协同、项目落地、要素保障等与在渝瑞商、在外瑞企共谋发展大计、共话美好合作愿景，为瑞安高质量发展注入新动能。

6月22日至23日，瑞安市委书记李剑锋率队赴重庆市开展“叙乡情、话合作、赢未来”招商引资活动，深入走访重点企业、对接商会资源，围绕产业协同、项目落地、要素保障等与在渝瑞商、在外瑞企共谋发展大计、共话美好合作愿景，为瑞安高质量发展注入新动能。

22日，李剑锋一行先后走进重庆千叶集团有限公司、重庆诚泰实业（集团）有限公司、重庆瑞安商会实地考察。重庆千叶集团主营产业战略投资，业务覆盖房地产、零售、眼镜制造等多个领域。重庆诚泰实业作为华为重要合作伙伴，深耕智能终端零售与数字化场景服务，打造全场景智慧体验业态，引领消费数字化升级趋势。李剑锋指出，当前瑞安正全力推动数字消费、现代商贸服务业提质增效、转型升级，与两家企业核心业务、发展赛道高度契合。希望企业充分发挥品牌、技术和渠道优势，对接瑞安产业发展需求，找准合作切入点，推动优质项目落地，实现互利共赢。

23日，李剑锋一行先后走访重庆金海标准件有限公司、重庆华峰化工有限公司、华峰重庆氨纶有限公司。金海生产的高强度汽车紧固件，被业内形象地称为新能源汽车的“筋骨”，其母公司为瑞标集团；重庆华峰化工是全球主要的己二酸生产基地之一，华峰重庆氨纶是全球化纤行业首家“灯塔工厂”。李剑锋指出，华峰和金海均是瑞安本土企业向外拓展、做大做强的标杆，希望企业持续夯实产业优势，推动技术、产能、资源双向互通，助力瑞安高端装备、新材料产业链延链补链强链。

在“叙乡情、话合作、赢未来”在渝瑞商座谈会上，李剑锋与在渝创业发展的瑞商代表面对面交流。李剑锋寄语广大在渝瑞商，继续做产业兴瑞的实干家、“双招双引”的联络员、传播瑞安的代言人，深度参与“天瑞地安·智造商港”建设的热潮，积极引领产业回归、项目回投、资金回流，积极引导优质要素资源向瑞安集聚，让更多人了解瑞安、奔赴瑞安、投资瑞安。同时，他希望，在外瑞企深化产业链、创新链、供应链全方位合作，积极落地优质项目与前沿技术，以龙头企业引领产业集聚，推动瑞安产业高质量发展迈上新台阶。

瑞安市领导陈怿文、金建宇参加招商引资活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 叙乡情、话合作、赢未来 李剑锋赴重庆开展招商引资活动

记者：黄丽云

本文转自：温州新闻网 66wz.com