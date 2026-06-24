温州都市报 2026-06-24 09:30:43

每年高考分数公布前后，都是涉考诈骗案件的高发期。伪造录取通知书、谎称发放助学金……骗子们盯上的往往是考生和家长们最焦虑、最期待的那一刻。日前，温州市反诈中心发布防骗指南，提醒广大考生和家长提高警惕，切勿受骗。

温州网讯 每年高考分数公布前后，都是涉考诈骗案件的高发期。伪造录取通知书、谎称发放助学金……骗子们盯上的往往是考生和家长们最焦虑、最期待的那一刻。日前，温州市反诈中心发布防骗指南，提醒广大考生和家长提高警惕，切勿受骗。

两类容易得逞的诈骗套路请看仔细

针对即将到来的报考录取关键期，警方梳理出两类最易得逞的诈骗套路：

一是伪造录取通知书诈骗。骗子通过非法渠道获取考生信息后，向考生邮寄伪造的录取通知书，要求考生将学费、住宿费等打入指定的私人账户。这些伪造的通知书往往制作粗糙，没有官方防伪标识。

对此，温州警方特别提醒，收到录取通知书后，务必通过省教育考试院官网、报考院校官网或拨打院校招生办电话核实录取信息。正规院校的学费会通过学校官方渠道缴纳，不会要求打入私人账户。

第二个套路是助学金、奖学金诈骗。骗子往往会冒充教育局、学校工作人员或资助中心人员，打电话给考生和家长，声称可以发放“高考助学金”“贫困生补助”“奖学金”，要求考生提供银行卡号，并通过ATM机进行“激活”操作，实则是诱导转账。

警方强调，国家助学金、奖学金的发放有严格的申请和审批程序，不会通过电话要求转账或进行ATM机操作。接到此类电话，应立即向学校或当地教育部门核实。

典型案例为留学生敲响警钟

除了针对考生和家长，类似诈骗还会盯上留学生。

去年，温州在英留学生小宣接到一个陌生来电，对方自称广州警方，说小宣名下的一张银行卡被用于集资诈骗，现在警方怀疑她是主犯，要对她进行通缉，然后会通知英国警方将她遣送回国。小宣一听慌张不已，赶紧问有没有其他解决办法。对方说除非缴纳保证金并签订保密协议，保证不能把这个事告诉任何人，这样她就能继续留在英国读书。小宣听信了对方，陆续转账45万元。

无独有偶，受害人黄某（学生家属）报警称，其接到境外电话，对方称其孙子在国外喝酒打人被当地警方抓获，需要帮孙子找律师。黄某当时救孙心急，在未与家人核实的情况下，按照对方引导将现金交给了上门取现的车手。后黄某与孙子取得联系，发现并无此事，意识到被骗，损失6万元。

针对这些案例，警方强调：冒充公检法、制造恐惧、要求隔绝外界、诱导转账……骗子在境外可伪造任何号码，一旦陷入恐慌，受害者极易被对方牵着鼻子走。任何涉及亲属“紧急事件”的电话，务必通过视频通话或独立联系方式直接核实，打破骗子的“信息茧房”。

警方发布三条底线守护“钱袋子”

面对复杂态势，温州警方联合高校、边检等部门开展前置防线。本月16日晚，温州市反诈中心联合瓯海公安分局、温州出入境边防检查站、温州市人民警察学校、温州医科大学国际合作交流处等单位，在温医大生物科研大楼报告厅举办《留学生境外安全行前课——反诈与意识形态安全专场》专题讲座，为300余名即将出国的留学生及家长现场“排雷”。这种防护意识同样适用于国内升学季的每个家庭。

警方提醒广大考生和家长守住三条底线：

第一，不轻信“电话办案”与“私下转账”。执法部门绝不会通过电话办案并要求缴纳“保证金”。接到可疑电话，国内家长可直接拨打国家反诈专线96110进行咨询。

第二，不点击陌生链接，不开启屏幕共享。切勿向任何人透露银行卡密码、验证码，对要求下载共享屏幕软件的请求一律拒绝。

第三，不贪图“捷径”。无论是换汇还是“内部名额”，低价与承诺背后往往是深渊。

警方表示，考生本人若遇到要求“保密”或“独自操作”的可疑情况，请第一时间向父母、老师或警方求助；考生家属若发现孩子情绪异常、频繁索要资金，请立即拨打110或96110。

来 源：温州都市报

原标题： 伪造录取通知书、谎称发放助学金……

高考放榜季，骗子也在“冲业绩”

温州警方发布防骗指南，守住三条底线护好“钱袋子”

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com