乐清召开结对帮扶大荆团组工作会议

乐清发布 2026-06-24 09:36:59

6月23日，结对帮扶大荆团组工作会议召开。

6月23日，结对帮扶大荆团组工作会议召开。乐清市委书记戴旭强强调，要认真贯彻习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，全面落实以“千万工程”牵引缩小“三大差距”、推进共同富裕先行示范的工作要求，做深做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，加快推动北部片区高质量发展，为打造高质量发展建设共同富裕示范区县域标杆贡献更大力量。

会上，大荆镇汇报全镇经济社会提升发展情况，乐清市委办汇报结对帮扶工作总体进展情况，乐清市教育局、乐清市水利局、乐清农商银行、乐清市电气行业协会等团组成员单位交流发言。

戴旭强对各单位给予大荆镇的倾力帮扶表示肯定。他指出，开展结对帮扶工作，是补齐发展短板、促进区域融合发展的必然要求和重要抓手。要进一步提高思想认识，切实扛起使命担当、提振发展信心，紧扣大荆发展所需和各单位资源所能，聚焦重点、同向发力，加快实现跨越发展。

戴旭强强调，要树立精准务实的帮扶理念，因地制宜系统谋划帮扶事项，确保取得让群众看得见、摸得着、感受得到的实绩实效。聚焦产业振兴，大力发展文旅经济，深耕铁皮石斛全产业链，统筹做好空间、业态、配套等规划，引入专业团队策划运营，联动周边乡镇抱团发展，切实把资源优势转化为发展胜势。聚焦服务提质，关注儿童、老人等重点群体，紧盯教育、医疗、养老、就业等民生关切，精准匹配资源、创新服务供给，让群众有更多获得感。聚焦治理增效，紧盯防汛防台、消防安全、道路交通、村居治安等重点领域，常态开展风险隐患排查，加强动态监测和预警响应，坚决守牢平安稳定底线。

戴旭强要求，团组成员单位要切实扛起主体责任，定期开展会商调度，项目化清单化推动帮扶任务闭环落实，促进帮扶项目提质扩面，提炼打造一批可复制、可推广的经验，奋力交出高质量发展促共富的高分答卷。

乐清市领导陈鹏、陈万钦参加会议。

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原标题： 结对帮扶大荆团组工作会议召开

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com