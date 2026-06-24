平安鹿城 2026-06-24 09:22:51

为守护少年难得的童心善意，让拾金不昧的传统美德在校园传递，黄龙派出所社区民警刘武专程来到温州市第二十三中学为这位拾金不昧的少年举行了一场表彰仪式，并在老师和同学们的见证下，将一本荣誉证书交到少年手中。

温州网讯 “真的太意外了，钱包丢了不到半小时，警察同志就打电话让我去认领。更暖心的是，捡到钱包的竟是一名中学生。”近日，市民项女士匆匆赶到黄龙派出所，接过失而复得的钱包时，激动之情溢于言表。

当天傍晚，一名少年和家人在路边捡到一个钱包，打开一看，里面有305元现金和一张公交卡。少年没多想，便在家长的陪同下将钱包送到了黄龙派出所。“虽然钱不多，但失主发现丢了钱包肯定很着急。”少年腼腆地说，希望民警能帮忙找到失主。

值班辅警周西西接过钱包，当场对少年拾金不昧的行为大加赞扬，并第一时间登记信息，着手寻找失主。通过钱包内的公交卡信息，民警很快锁定了失主项女士的身份与联系方式，接到民警来电时，项女士还浑然不知自己的钱包已经遗失，回想过后才反应过来，应该是当日骑行途中从口袋滑落。她立刻赶往派出所认领，看着钱包里的财物分毫不差，她连连向民警道谢。从钱包遗失到物归原主，整个过程仅用了半个小时。

这件暖心“小事”并没有就此画上句号，为守护少年难得的童心善意，让拾金不昧的传统美德在校园传递，黄龙派出所社区民警刘武专程来到温州市第二十三中学为这位拾金不昧的少年举行了一场表彰仪式，并在老师和同学们的见证下，将一本荣誉证书交到少年手中。台下，全班师生纷纷送上热烈喝彩，为这位少年纯粹又可贵的善意点赞。

“这位同学用行动诠释了‘勿以善小而不为’的传统美德，展现了新时代青少年的良好风貌。我们专程入校表彰，既是对同学这份善举的肯定，也希望通过警校联动，将诚信友善的种子播撒到更多学生心中。”民警刘武在仪式上说。

来 源：平安鹿城

原标题： 全班掌声，赠予这位拾金不昧好少年

通讯员 王艺晴

本文转自：温州新闻网 66wz.com