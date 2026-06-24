A股市场，5月份温州投资者浮亏114.74亿元

温州都市报 2026-06-24 09:30:43

昨天，A股市场大跌，而前一天市场还是大涨的。实际上，自5月中旬以来，A股市场类似这样的剧烈波动屡次上演。在5月份A股市场的大幅波动中，温州投资者也难从中“淘金”。根据市证券期货业协会的统计数据测算，5月份温州投资者浮亏114.74亿元，户均浮亏4239.64元。

温州网讯 昨天，A股市场大跌，而前一天市场还是大涨的。实际上，自5月中旬以来，A股市场类似这样的剧烈波动屡次上演。在5月份A股市场的大幅波动中，温州投资者也难从中“淘金”。根据市证券期货业协会的统计数据测算，5月份温州投资者浮亏114.74亿元，户均浮亏4239.64元。

5月份A股市场呈先扬后抑态势。沪指在5月14日一度冲高至4258.86点，这也是A股市场这波上涨以来的高点。随后，A股市场波动变得剧烈，沪指不仅回吐了5月初的涨幅，而且最后一个交易日收报于4068.57点，全月也以下跌走势收场，跌幅为1.06%。这种情形下，温州投资者加大短线操作。据市证券期货业协会统计，5月份温州A股交易量6978.6亿元，环比增加1029.6亿元，增幅达17.31%；同时，5月末A股市场投资者的账户结算资金余额环比增加59.96亿元。

“5月份的A股市场太难操作了，波动太大，多次选择加仓，结果都判断失误，最终均不得不‘割肉’。”有多年投资A股市场经历的李先生说。5月份，他在A股市场投资亏损超过了5%，其中浮亏占比居多。

李先生表示，5月份他动用自有储备资金加仓，但他身边熟悉的不少投资人却向券商融资进行短线操作。来自市证券期货业协会的统计数据也显示，5月末各温州大券商营业部的融资融券余额（已实际使用的授信额度）为254.08亿元，环比增加了19.43亿元。

尽管如此，温州投资者在5月份未能在A股市场中赚到钱。5月末，温州投资者的A股账户市值环比减少了114.74亿元。按5月末合格主资金账户数270.64万户计算，温州投资者当月的A股账户户均浮亏4239.64元，浮亏幅度为2.61%，远大于当月沪指1.06%的下跌幅度。

5月份温州投资者A股交易量增加近两成，而且增加了使用融资融券业务力度，但温州各大券商营业当月的盈利并未增加，当月利润总额为5861.84万元，环比减少53.76万元。同时，温州投资者开户热情也较上个月份低，当月新增主资金账户数为14225户，环比减少了2203户。

来 源：温州都市报

原标题： 温州投资者亏了114亿元，户均浮亏4239.64元

5月份沪指创上涨高点，但全月以下跌收场

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com