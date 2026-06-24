温州都市报 2026-06-24 09:27:10

6月21日上午，平阳县消防救援大队分指挥中心接到群众报警，称腾蛟镇腾蛟大道上发生一起交通事故，有人员被困车内，急需救援。

温州网讯 6月21日上午，平阳县消防救援大队分指挥中心接到群众报警，称腾蛟镇腾蛟大道上发生一起交通事故，有人员被困车内，急需救援。

消防救援人员到场后，发现一辆电动三轮车因撞击猛烈，车头已严重凹陷变形，三轮车驾驶员腹部被死死卡在驾驶座与方向把之间的缝隙中，手部、头部在冲击下伤势较重，现场情况危急。由于车头严重溃缩，被困者前方救援空间极为狭小，破拆工具难以展开，指挥员当机立断，决定从后方开辟救援通道。消防救援人员首先利用液压扩张钳拆下变形的驾驶室车门，随后剪断驾驶座座椅靠背的支撑杆，并徒手拆下座椅靠背，进一步扩大救援空间，随后从后方缓慢挪动被困者身体。经过约30分钟的紧张处置，被困人员被救出，并立即送往医院救治。

消防部门提醒：行车途中务必保持安全车距，注意观察前方路况。电动三轮车安全防护性能较弱，驾驶员应佩戴好安全头盔，切勿超速、疲劳驾驶。如遇突发事故被困，请保持冷静，第一时间拨打119报警求助，切勿盲目自救以免造成二次伤害。

来 源：温州都市报

原标题： 车头凹陷卡住驾驶员 消防“拆椅”紧急救援

作者 富心怡 吴祖坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com