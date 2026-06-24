平阳县委书记孟晓斌走访人大代表联络站并督办建议办理工作

平阳发布 2026-06-24 09:36:59

6月23日，平阳县委书记孟晓斌前往水头镇走访人大代表联络站，并督办人大代表建议办理工作。

6月23日，平阳县委书记孟晓斌前往水头镇走访人大代表联络站，并督办人大代表建议办理工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，践行全过程人民民主，充分发挥联络站“连心桥”“民意窗”作用，更好地了解民情、听取民意、反映民声、汇集民智，为平阳县经济社会高质量发展凝聚人大智慧和力量。

在水头镇人大代表联络站，孟晓斌实地察看了站点硬件设施、制度建设、活动谋划及日常运行情况。他指出，人大代表联络站是践行全过程人民民主的重要平台和载体，要进一步优化功能布局、完善运行机制、丰富活动形式，切实把联络站建设成为联系群众的桥梁纽带、履职尽责的重要平台、践行全过程人民民主的生动窗口。

在随后召开的人大代表建议督办会上，县人大代表介绍了《关于加大对“中国笔记本之乡”腾蛟镇产业政策支持的建议》有关情况，主办、会办单位汇报代表建议办理情况。孟晓斌认真听取各方发言，逐项问询办理细节与当前堵点，并就存在问题现场予以协调交办。他要求，各有关单位要高度重视、精心办理，逐一建立问题清单、责任清单、落实清单，明确责任分工，细化时间节点，真正把代表的“良言良策”转化为推动产业发展的“真招实招”，让“中国笔记本之乡”的金字招牌在高质量发展中绽放新的光彩。

孟晓斌强调，人大工作要坚持围绕中心、服务大局、贴近民生，把坚持党的全面领导贯穿于人大工作全过程各方面，以更高站位、更实举措、更优作风推动新时代人大工作高质量发展，确保人大工作始终与县委同心同向、同频共振，为全县经济社会发展凝聚强大合力。人大代表要旗帜鲜明讲政治，履职尽责善作为，充分发挥来自人民、扎根人民的特点优势，当好党和国家联系人民群众的桥梁纽带，在服务发展大局、回应民生关切中展现新时代人大代表的担当与风采。人大代表联络站要始终坚持党的领导，在联络联系上做到“大、真、勤、善、实”，在建好、管好、用好上持续发力，在提质、增效、赋能上久久为功，不断丰富联络站活动内容和形式，让全过程人民民主在基层实践中更加可感可及。

平阳县领导曾上俊、金献涛、盖军参加活动。

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原标题： 孟晓斌走访人大代表联络站并督办建议办理工作

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

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