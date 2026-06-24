泰顺县委书记张银贵走访人大代表联络站并督办建议办理工作

泰顺发布 2026-06-24 09:36:59

6月23日，泰顺县委书记张银贵走访罗阳镇人大代表联络站，并督办人大代表建议办理工作。

6月23日，泰顺县委书记张银贵走访罗阳镇人大代表联络站，并督办人大代表建议办理工作。他指出，要深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，抓实代表联络阵地建设、提升建议办理质效、强化代表履职担当，以全过程人民民主生动实践汇聚发展合力，为加快建设“两区两高地”、谱写中国式现代化泰顺新篇章作出更大贡献。

▲张银贵调研罗阳镇人大代表联络站

在罗阳镇人大代表联络站，张银贵、雷全勉等泰顺县领导察看联络站建设运行情况，对联络站在畅通民意、服务大局等方面取得的成效给予充分肯定。张银贵希望联络站持续夯实基层履职阵地，推进功能迭代升级，强化数智驱动，充分发挥代表桥梁纽带作用，高质量做好代表工作，全力打造践行全过程人民民主的基层单元示范样板。

在随后召开的人大代表建议督办会上，泰顺县人大代表董婷婷介绍《关于破解泰顺县大学生就业与企业招工的“双向困境”的建议》有关情况；泰顺县人力社保局作为建议主办单位回复办理情况；相关部门交流发言。张银贵感谢代表的恳切建言，要求相关职能部门要主动靠前、精准赋能、高效办理。他说，当前泰顺正锚定建设“两区两高地”目标，深入实施“1611登峰行动”，加快跨越赶超高质量发展，希望各级人大代表围绕企业所需、人才所盼、未来所向，深入一线调查研究，倾听民意、履职尽责、发挥模范带头作用，多干打基础、利长远、惠民生的事情，让全过程人民民主在山区落地生根、开花结果，为推动强县富民凝聚更多智慧和力量。

张银贵强调，人大代表联络站是践行全过程人民民主、畅通民意表达的重要平台。要建优建强联络阵地，持续加强基层履职阵地建设，系统布局站点资源，建立健全运行管理制度体系，做到“定点、定时、定人”，创新民情收集、议事协商、监督反馈形式，不断提升联络站影响力、群众知晓度和认同感。要高质高效办结建议，牢固树立“办理建议就是解决民忧”的理念，坚持多部门系统办理、联动推进，做到“面对面”沟通、“实打实”办理、“点对点”督办，完善“群众点单—人大派单—政府领单—代表验单”落实闭环，确保“事事有回音、件件有着落”。要用心用情为民履职，站稳人民立场，与时俱进加强法律法规、履职要求的学习，经常性走村入户、进企入行，认真倾听群众急难愁盼，依法依规行使代表权力，推动基层治理基础夯实、效能提升。

泰顺县领导翁晓彬、刘言素、许方航参加活动。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵走访人大代表联络站并督办建议办理工作

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com