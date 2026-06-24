园博会6月24日活动发布
温州市园博办 2026-06-24 09:32:41
根据安排，6月24日园区活动信息详见下方长图。活动时间、地点、参与方式等以园博办发布内容及现场实际安排为准。请结合入园时间、交通情况和现场提示合理安排游园路线。
根据安排，6月24日园区活动信息详见下方长图。活动时间、地点、参与方式等以园博办发布内容及现场实际安排为准。请结合入园时间、交通情况和现场提示合理安排游园路线。
来 源：温州市园博办
原标题： 园博会6月24日活动发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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