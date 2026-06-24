瞿溪郭溪部分区域居民水价调整听证会举行 居民用水价格拟分三年上调至市区水平
温州日报 2026-06-24 09:45:56
6月23日下午，市发展改革委在市行政中心召开听证会，就瓯海区原瞿溪自来水厂和原坑口塘自来水厂供水范围居民生活用水价格调整方案进行听证。
温州网讯 6月23日下午，市发展改革委在市行政中心召开听证会，就瓯海区原瞿溪自来水厂和原坑口塘自来水厂供水范围居民生活用水价格调整方案进行听证。
根据水价拟调整方案，原瞿溪水厂和坑口塘水厂于2020年完成城乡供水一体化建设并移交温州市自来水有限公司运营，但其供水范围内的居民水价至今仍沿用原标准，低于市区现行水平。此次拟用三年时间分步上调，直至与市区现行水价持平。
听证会上，消费者、经营者代表围绕调价方案展开了充分讨论。消费者代表就调价幅度、惠民措施等表达了关切；经营者代表则介绍了供水企业运营情况和城乡供水一体化后的服务提升保障。
市发展改革委表示，听证会后将认真梳理和吸纳与会代表提出的合理意见和建议，对方案作进一步修改完善，最终方案将按程序报批后向社会公布实施。
来 源：温州日报
原标题： 瞿溪郭溪部分区域居民水价调整听证会举行 居民用水价格拟分三年上调至市区水平
记者 张晨
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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