以毕业之名来温州，够刺激才够青春！

温州文旅资讯 2026-06-24 09:42:12

倒计时归零，试卷山翻篇！是时候，以毕业之名来温州了。记得带上准考证，今天，我们挑了温州超解压的玩法，等你来挑战！

永嘉县·石桅岩皮划艇漂流

组图@浙旅楠溪江

在石桅岩，把青春划进皮划艇漂流的浪花里，跌宕起伏的2.5公里，前一刻与浪花搏击，下一秒与山水对望。

价格（供参考）：景区门票50元/人，皮划艇漂流120元/人

2026届全国中、高考考生凭本人准考证及身份证（核验入景区）免首道门票，漂流5折（优惠时间至2026年8月31日）

洞头区·韭菜岙沙滩水上项目

组图@洞头百岛旅游、韭菜岙蓝海度假中心

在韭菜岙沙滩，把玩水玩出新高度：帆船、海上法拉利、空中飞人……上天入海，一次解锁！

价格（供参考）：门票99元/人

2026届全国中、高考考生凭本人准考证或录取通知书享门票优惠价70元/人（优惠时间至2026年6月30日）

苍南县·渔寮“海上大玩家”

组图@苍南发布

来渔寮，当一回“海上大玩家”。飞艇、香蕉船、水上陀螺、八爪鱼……每一种都是浪尖上的心跳加速。

价格（供参考）：渔寮景区门票免费，海上大玩家68元/人起（各项目价格不同）

2026届全国中、高考考生凭本人准考证及身份证享海上大玩家门市价8折优惠（优惠时间至2026年8月31日）

泰顺县·浙龙峡漂流

组图@林机长航拍温州、泰顺组工

浙龙峡漂流总里程4.8公里，整体落差高达300米，前半程在玻璃水滑道上御风滑行，后半程在峡谷急流里劈波斩浪，从云端滑入山野，真的超快乐！

价格（供参考）：198元/人

苍南县·雾城滑翔伞

组图@苍南文旅

雾城的风是有力量的——背起滑翔伞，助跑起飞，月亮湾在脚下铺开，用最自由的飞行视角致敬青春。

价格（供参考）：780元/人

电话：13777778988（建议提前电话咨询）

2026届全国中、高考考生凭本人准考证及身份证享8.5折优惠（优惠时间至2026年7月15日）

苍南县·直升机低空飞行

组图@苍南发布

直升机腾空而起，苍南168公里黄金海岸线在脚下蜿蜒，碧海、滩涂、半岛尽收眼底，一眼装下绝美滨海风光。

价格（供参考）：成人票398元/人起，儿童298元/人起

电话：0577-64690260（建议提前电话咨询）

2026届全国中、高考考生凭本人准考证及身份证享8折优惠，随行大人也可享8折优惠（优惠时间至2026年8月31日）

乐清市·雁荡山飞拉达

组图@雁荡山旅游、雁荡山飞拉达

登上雁荡山飞拉达，把自己“挂”进云端，在300米高空攀岩壁、走钢索，这是毕业游最酷的云端漫步。

价格（供参考）：A线188元/人、B线288元/人、C线70元/人、天梯T线168元/人

电话：0577-62222305（建议提前电话咨询）

瑞安市·曹村滑翔伞

组图@温州瑞安曹村滑翔伞基地、温州美食

瑞安曹村滑翔伞，蓝天为幕，田园为景。一带一教练护航，你只管等风来，享受飞行就OK啦！

价格（供参考）：（滑翔伞体验+视频录制）680元/人，重大节假日800元/人

电话：13738321769（建议提前电话咨询）

永嘉县·龙湾潭国家森林公园

组图@小红书-尹尹

永嘉县文广旅体局供图

龙湾潭，藏在森林里的极限乐园。魔鬼秋千300米峡谷回荡，人体弹弓像“愤怒的小鸟”直冲云霄，悬崖秋千12米高空摇摆……每一个项目都超解压！

价格（供参考）：景区门票60元/人，各二销项目价格不同

2026届全国中、高考考生凭本人准考证及身份证（核验入景区）免首道门票，二销项目享5折优惠（优惠时间至2026年8月31日）

瓯海区·温州乐园

组图@瓯海文化旅游、吃喝玩乐IN温州

温州乐园，毕业游的压力清零站。大摆锤把压力甩飞，峡谷激流把烦恼冲走，过山车包治各种不开心。40多个项目，超多种尖叫方式，总有一款让你心动。

价格（供参考）：门票199元/人（含当日大马戏表演）

全国应届中、高考考生本人可凭2026年准考证及身份证入园享受中高考特惠票169元/人福利，并赠游玩当日大马戏表演（优惠时间至2026年8月31日）

乐清市·铁定溜溜

组图@铁定溜溜

铁定溜溜，把快乐“溜”进每个角落。1620米虎溜溜、1314米水溜溜、8层溜溜塔——每一“溜”都在帮你把压力甩在身后，把笑声留在风里。

价格（供参考）：景区大门票+虎溜溜、水溜溜、山地滑车项目三选一168元/人、三选三198元/人，各二销项目价格不同

瓯海区·云顶草上世界

组图@吃喝玩乐IN温州、嘉顺旅游

芭比飞车在S弯甩出速度，云端飞车与风竞速，荷兰雪圈、高空玻璃桥、滑草等20多个项目铺满整个云顶草上世界，刺激与出片全都有！

价格（供参考）：景区成人门票180元/人，儿童票100元/人，夜场通票（不限人群）150元/人

安全小贴示

‌玩得尽兴，更要玩得安心——出行前请关注天气及景区公告，务必选择正规运营项目，高空、水上项目请严格遵循安全指引，量力而行，让快乐稳稳落地。

来 源：温州文旅资讯

原标题： 以毕业之名来温州，够刺激才够青春！

本文转自：温州新闻网 66wz.com