温州晚报 2026-06-24 09:44:26

6月23日，记者从市商务局获悉，2026年浙江新消费创新大赛正式启航，面向全社会发布有奖征集令，最高可获2万元奖励。

温州网讯 6月23日，记者从市商务局获悉，2026年浙江新消费创新大赛正式启航，面向全社会发布有奖征集令，最高可获2万元奖励。

大赛以“潮起新消费 智汇浙未来”为主题，构建“1+3+N+1”全新赛事体系，即举办一场高规格启动仪式，聚焦消费新业态、新模式、新场景三大核心版块，设置具身智能、IP经济、智能家电、游戏动漫等N个细分赛道，并举办一场全链条资源对接会。大赛旨在发掘一批具有创新性、引领性、成长性的新消费项目与品牌，培育“浙”字号新消费品牌，汇聚创新人才，以创新驱动消费升级

作为本届大赛的创新亮点，有奖征集活动同步启动。其一为「万元寻句」字造新消费·新影像金句征集大赛。参赛者需原创新消费金句，主题不限，用一句话定义新消费带来的美好生活。活动以“金句”为载体，打造新消费大众传播现象，推动“新消费＝美好生活”的共识形成。参赛对象面向全网大众消费者，重点覆盖高校学生、职场青年、社群活跃用户、本地生活达人。作品成功入选大赛金句，即可获得奖金10000元。

其二为「新消费·新影像」新消费短视频挑战赛。参赛者须紧扣“新消费点亮美好生活”核心理念，用一支视频记录新消费美好生活。活动以短视频为载体，打造新消费全域传播现象，夯实“新消费即美好生活”的价值共识。参赛对象面向所有热爱新生活方式的群体，不限企业、不限身份。奖项设置一等奖20000元、二等奖10000元、三等奖5000元、优秀奖两名各1000元。

本次有奖征集面向全体大众，传播渠道以小红书为主要发布平台，微信公众号+官方媒体矩阵为协同扩散阵地。具体参赛规则与征集标准可扫二维码，最终解释权归新消费大赛组委会秘书处所有。

来 源：温州晚报

原标题： 2026年第二届浙江新消费创新大赛正式启航！最高可获2万元奖励

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com