温州都市报 2026-08-17 11:04:00

8月13日，省运会艺术体操比赛在衢州收官，温州代表队斩获3金4银3铜，位列奖牌榜次席。

温州网讯 8月13日，省运会艺术体操比赛在衢州收官，温州代表队斩获3金4银3铜，位列奖牌榜次席。其中，温州小将黄钥琪表现尤为抢眼，一人独揽乙组个人徒手、个人圈两项冠军，并与队友协同作战，将乙组个人团体金牌收入囊中，成为本届赛事的“三冠王”。

温州小将黄钥琪

本次艺术体操比赛于8月11日至13日在金华举行，设圈、球、棒、带四大器械项目，全面考验运动员的身体延展性、节奏感与器械操控能力。在为期三天的激烈角逐中，温州“金花”们以优雅的身姿、精准的动作和富有感染力的表现，为温州代表团摘金夺银。

黄钥琪在个人徒手项目中以流畅的动作编排和稳定的发挥拔得头筹；随后在个人圈项目中，她凭借出色的器械控制力和艺术表现力再下一城。在团体项目中，黄钥琪与黄梓瑜、高意忻、谢雨桐三位队友默契配合，以总分第一的成绩为温州队锁定乙组个人团体金牌。

温州队获得体育道德风尚奖

黄钥琪赛后说：“这三枚金牌是团队共同努力的结果，感谢教练和队友的支持。我会继续努力，争取在更高的舞台上为温州、为浙江争光。”温州队教练组对黄钥琪的表现给予高度评价，认为她技术全面、心理素质过硬，是未来可期的潜力新星。

来 源：温州都市报

原标题： 艺术体操“金花”绽放！温州小将黄钥琪省运会揽三冠

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com