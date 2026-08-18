潮新闻 2026-08-18 08:15:00

作为温州重要的水源保护地，山区文成过去工业制造业近乎空白。当地摒污染，立足山水资源，发展生态工业。今年上半年，文成规上工业增加值同比增长24.2%。

切割、锻造、热处理、精加工、组装……8月17日，走进文成黄坦镇工业园区，在温州明浙汽摩配件科技有限公司，300台数控机床正全速作业。“我们新添2000多万元自动化设备，24小时生产。”该公司董事长余晓杰说，生产质效提升20%以上。

落户文成仅1年，温州明浙汽摩配已实现零部件全链条自产自给。目前，企业还搭建了专属实验室，自研刹车综合测试台架、跳动分析仪等设备，可精准检测产品性能、校正配件平整度，以技术变革赋能产品提质。余晓杰透露，上半年产值同比翻番，预计今年产值可突破5000万元。

作为温州重要的水源保护地，山区文成过去工业制造业近乎空白。当地摒污染，立足山水资源，发展生态工业。今年上半年，文成规上工业增加值同比增长24.2%。

嘉腾汽车待检测入库的改装宿营车。尤建明 摄

三季度，正是文成工业冲刺全年目标的关键节点。“现场办公，是文成服务企业的重要手段。”文成县经信局局长吴军介绍，针对企业提出的招工、技改、配套等各类诉求，当地召集职能部门现场协调解决。对接运营商为企业提供信息上云、智能化改造等技术服务。依托乡镇和线上平台，就近组织本地劳动力，精准匹配企业淡旺季弹性用工需求。

走进浙江嘉腾汽车科技有限公司装配厂房，10多辆改装完成的整车整齐排列着，即将完成检测入库。“宿营版车型是我们在售的主力车型，圣保罗黄配色是当下市场需求最旺的，经销商和C端客户意向订单已排到下个月。”嘉腾汽车副总经理周军勇介绍，作为拥有国家级汽车改装资质的企业，嘉腾汽车携手瓯嘉集团，依托成熟的销售渠道，实现爆发式增长。

车间里的生产线正繁忙作业，单台车不含质检共有19道改装工序，新车开发周期仅3个月。“今年6月，单月产值突破了2亿元。”周军勇介绍，北京、深圳、广州等地12家经销商已搭完善销售渠道，发运车辆正陆续驶出厂区。

嘉腾汽车待检测入库的改装宿营车。尤建明 摄

走进文成巨屿镇白鹭洲水经济产业园，在华润饮料温州生产基地里，由珊溪水库输送而来的清泉经过滤、灌装、贴标包装等工序，经由自动化传送带有序送入成品仓库。作为华润饮料首家“黑灯工厂”，车间里几乎看不到值守的工人，智能运维系统和AI视觉检测系统实时运行，设备综合效率稳定在90%以上。华润饮料温州生产基地相关负责人介绍，3条生产线达产后，预计每年可生产各类规格包装饮用水7000多万标箱，年产值有望突破10亿元。

车轮飞快，酒水奔涌，文成的蓝图不止于此。翻开文成经信局经济运行科负责人朱小华的笔记本，梯度培育壮大市场主体的计划已然清晰：跟踪浙江友信汽车零部件等潜力企业投产，全流程做好上规入统服务，力争9月完成申报；加快推进黄坦片区装备制造项目，计划新增10家规上企业；推进绿色制造创建，推荐娃哈哈文成项目申报省级绿色工厂、沃驰等3家企业申报市级绿色工厂，以技改提升产能效益。

货值超5亿元的珍谷酒业洞藏存酒。尤建明 摄

深挖潜力股，文成耐心陪伴企业成长。在珍谷酒业位于文成珊溪镇牛栏湾森林公园的地下酒窖里，恒温恒湿的山洞中整齐排布着货值超5亿元的储酒陶缸。珍谷酒业负责人薛崇新介绍，在经信部门和属地政府的帮扶和指导下，企业正在梳理上规材料。眼下，通过存酒5年翻倍回购的政策，进一步释放了市场销售活力。

“三季度，我们还将重点推进飞荣、巨航两家汽车零部件企业完成上规。”朱小华介绍，仅黄坦镇今年以来已连续出让9宗工业用地，落地东高车业、奥通汽车电子、嘉润智能智造等项目，建成投产后，将为文成工业经济发展积蓄强劲动能。

来 源：潮新闻

原标题： 从工业近乎空白到增速领跑，文成大山里跑出车水“两驾马车”

记者 尤建明 通讯员 包永强 陈轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com