创新乐清如何建设？乐清这场重要会议给出路径

潮新闻 2026-08-18 08:15:00

报告亮出2026年上半年乐清成绩单：乐清全市GDP增长6.2%，高于全国、全省和温州平均水平；规上工业增加值增长10.4%，连续32个月保持9%以上增长。报告提出，牢牢把握创新乐清建设在全局工作中的战略地位，坚定走好创新发展“华山一条路”。那么，究竟要如何建设创新乐清？会议给出明确路径。

刘言勇 摄

8月17日，乐清举行市委十五届十次全体（扩大）会议。会上，乐清市委书记戴旭强受市委常委会委托作工作报告。

报告亮出2026年上半年乐清成绩单：乐清全市GDP增长6.2%，高于全国、全省和温州平均水平；规上工业增加值增长10.4%，连续32个月保持9%以上增长。

成绩令人振奋，但报告也清醒地指出短板。

“大力推进创新乐清建设，就是出路。”现场，不少代表听完报告发出同样的感慨，大会鲜明的主题，为乐清下半年工作指明了方向。

报告提出，牢牢把握创新乐清建设在全局工作中的战略地位，坚定走好创新发展“华山一条路”。那么，究竟要如何建设创新乐清？会议给出明确路径。

创新之路，乐清为何必须闯？

对于乐清而言，创新的紧迫感首先来自产业升级的现实压力。

乐清靠工业起家、因工业立县。电气产业是当家饭碗，但传统电气产业正面临中高压转型、智能化升级的关口，新能源、新材料等新兴赛道虽然增长迅猛，但体量占比还不够高。

一组数据说明创新的动力：今年上半年，乐清高技术制造业增加值增长13.3%、新材料增长33.9%。增长背后，实际上是新兴动能正在蓄力。但要真正扛起增长大旗，还需要创新的持续催化。

不久前举行的浙江省委十五届九次全会和温州市委十三届十次全会都明确提出了“全力推动创新浙江建设全面成势”“高水平建设创新温州”等目标。

乐清企业串联成链。通讯员 赵翔 摄

乐清在去年底在谋划“十五五”发展思路、确立“1396”工作体系时，就注重将创新贯穿始终，例如创新融温是“六大融温”的关键板块、守正创新是“六大理念”的重要部分，做强“三大支撑”、实施“九大行动”均以创新为核心驱动力。此次大会报告更是提出牢牢把握创新乐清建设在全局工作中的战略地位，坚定走好创新发展“华山一条路”。

外部环境的变化也在倒逼乐清加速创新步伐。国网招投标改革、国际贸易格局深度调整，这些外部变量对企业的影响是直接的。今年以来，乐清组织“百团千企拓市场争订单”行动，新增出口实绩企业346家，同比翻番，正是主动求变的体现。但要真正在变局中站稳脚跟，光靠拓市场还不够，关键在于掌握核心技术、提升产品附加值、抢占新兴赛道。

同时还要看到乐清自身创新链条上仍有短板，这将制约乐清从“经济大县”迈向“经济强县”的步伐。要让创新从“点上的突破”变成“面上的优势”，就必须在投入机制、人才政策、平台建设上下更大功夫。

科技创新，推动产业跃升的动力源

科技创新是创新乐清建设的核心战场。

报告提出，要构建完善“一圈三区”创新格局。环盐盆山科创圈加快建设低空经济产业园、赛宝超大型电磁兼容实验室，这些项目将成为未来产业孵化的关键载体。柳白创新区聚焦智能电气、物联传感，重点推进正泰物联传感产业园创建部级孵化器。乐翁创新区主攻新能源、能源电子，建成投用科创综合体。虹港创新区重点发展临港产业、连接器产业，提质打造乐清电子信息谷。从实验室到中试平台，从孵化器到产业化基地，报告描绘的是一条从“0到1”再到“100”的完整创新链条。

天正卓越级智能工厂。通讯员 徐繁 摄

人工智能是当前最大的确定性风口，乐清正积极拥抱这一变量。报告提出，要大力推进人工智能创新应用，加快打造温州AI创新中心，积极培育Token经济，探索智能家居和低碳节能等商业化规模化应用场景，建设人工智能综合服务平台和人工智能OPC社区。

当下，天正“智瀚”、万控“榕博士”入选全省仅10家的“AI+制造”标杆场景，电力电气行业数据集入选省高质量数据集，正泰数字孪生建设入选工信部物联网赋能行业发展典型案例。这些“AI+制造”的乐清实践，正在让传统工厂变得更聪明。

平台和技术的最终落点，是产业集群的攀高向新。报告明确了三大产业集群的攻坚目标：电气产业向中高压、微电网两端延伸，力争规上产值突破1450亿元；智能物联产业紧扣温州“一区五园”布局，加快建设中国（温州）物联传感园，力争规上产值突破500亿元；新能源产业构建光伏、风电、充电桩等细分领域整零协同体系，力争规上产值突破870亿元。

科技之外，全方位创新赋能城市更大发展

乐清深知，创新绝不止于科技，而是覆盖理念、制度、改革、治理的全方位系统工程。报告将“守正创新”列为六大理念之一，强调既要有道不变、志不改的强大定力，又要有敢创新、勇攻坚的锐气胆魄。

在制度创新层面，乐清大力推进工业空间倍增计划，通过老旧工业区连片改造、探索“产业社区”“工业上楼”等新模式，提出全年启动改造提升1000亩、盘活存量建设用地2800亩、保障工业用地用海2700亩以上的目标。在土地资源日益紧张的背景下，这是为产业升级腾挪空间的硬招实招。此外，乐清还落细省“民营经济新增13条”，深化“两个健康”集成改革，用好“六位一体”为企服务体系、11365直通车等载体，推动企业问题化解和降本减负落地见效。报告提到的“公积金+长租房”、重大项目集中连片考古前置等6项改革已纳入温州“小切口”一本账，网络餐饮“AI+非现场监管”获中纪委通报表扬、为全省唯一，全国首个100%业主自筹的城镇老旧小区自主更新项目开工重建，这些“小切口”改革正为助推城市发展释放大效能。

治理创新的温度，体现在群众可感知的幸福感上。报告提出创新推出“驻小区干部”机制，253名镇街干部下沉小区驻点办公，累计梳理“幸福要事”465件，已办理191件。深入推进困难群众“一户一策”帮扶，创新推出“3050”立业专项行动，青年安居计划入选省首批试点。在公共服务领域，乐清深化基本公共服务一体化改革，健康乐清建设扎实推进，PM2.5浓度同比改善11.4%、空气质量优良率上升至98.9%，均创历史同期最佳，获评省“五水共治”大禹鼎银鼎。

云端拾光 受访者供图

文化创新为城市注入新的气质。报告提出要深化“文化+”融合发展，做大做强文旅经济。雁荡山重振雄风加快推进，朝阳山庄改扩建、绿色旅游小火车等重点文旅项目开工，卧云栈道、悬崖咖啡、飞拉达攀岩等新业态深受游客喜爱，有力实现“三年大变样”。乐清大力建设“乐音清扬·音乐之城”，举办夏山AI音乐盛典，《乐清首饰龙灯》等2项作品荣获首届“之江潮”文化奖。黄杨木雕、细纹刻纸等历史经典产业创新发展，入选首批省历史经典产业协同区名单。从工业强县到文化名城，报告传递的信号很明确，创新正在让乐清的城市内涵更加丰盈、城市辨识度更加鲜明。

当创新从“点上出彩”迈向“面上开花”，一个综合竞争力、区域辐射力、幸福感召力更强的温州都市圈北翼中心正昂扬登场。

来 源：潮新闻

原标题： 创新乐清如何建设？乐清这场重要会议给出路径

记者 周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com