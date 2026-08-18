温州日报 2026-08-18 07:56:00

日前，“2025浙江文化和旅游总评榜”正式揭晓，温州共有4家单位和项目上榜：洞头区入选“2025浙江十大宝藏小城”，洞头区韭菜岙沙滩主理人上榜“2025浙江年度文旅主理人”，平阳县入选“2025浙江年度宠物友好目的地”，平阳县逸居凤林园民宿上榜“2025浙江十大‘心动’民宿小院”。

温州网讯 日前，“2025浙江文化和旅游总评榜”正式揭晓，温州共有4家单位和项目上榜：洞头区入选“2025浙江十大宝藏小城”，洞头区韭菜岙沙滩主理人上榜“2025浙江年度文旅主理人”，平阳县入选“2025浙江年度宠物友好目的地”，平阳县逸居凤林园民宿上榜“2025浙江十大‘心动’民宿小院”。

洞头区此次获评“十大宝藏小城”，与其持续创新的文旅打法密不可分。当地以环岛南线为核心，构建起“1条主题环线+4个博览点+7个精品节点”的立体空间体系，25公里大环线串联望海楼、仙叠岩-大沙岙、韭菜岙沙滩等核心景点，将闽瓯文化、非遗技艺与山海风光深度融合。今年8月，洞头新推出“小养五日计划”，以养心、养肺、养神、养眼、养胃串起日出日落、海上运动、山海旅拍和海鲜大餐等度假体验，并组建“拾光伙伴”队伍，由20多位本地岛民像朋友一样带游客解锁小众点位。为留住青年人才，洞头还推出“青年上岛计划”，准备6个海创空间、超1500个共享工位，初来者可享最长7天免费食宿体验。

同样来自洞头的韭菜岙沙滩主理人杨森权，此次上榜“年度文旅主理人”。2016年，洞头成为全国首批蓝色海湾整治试点单位，杨森权抓住机遇承包沙滩做文旅项目，引进水上运动、烟火表演、音乐节等业态，将韭菜岙打造成网红打卡地。他创新“以养还养”运营模式，企业承担沙滩保洁及修复补沙责任，实现政企共赢。通过村企合作，韭菜岙周边形成“零租金共富一条街”。此外，杨森权还组建溢香应急救援队，参与跨区域救援。

另一个获奖的县域是平阳县，入选“浙江年度宠物友好目的地”。目前，平阳已完成120多处景区、公园适宠化改造，建成宠物医疗康养中心4个、宠物主题咖啡等特色空间5个、宠物友好型民宿和餐厅9家，配套设施覆盖“吃住行游购娱”全场景。3条精品携宠游线路串联12个游玩点位，南麂列岛携宠漫游线路成为网红爆款，两届“宠爱嘉年华”打造出“嗷呜狂欢节”“携宠露营音乐节”等品牌。2025年，全县接待携宠出行游客1.87万人次，带动关联产业营收近1亿元，携宠游客过夜率提升30%， 人均消费增加580元，“宠爱平阳”文旅名片全网曝光超5亿次。

上榜“心动”民宿小院的逸居凤林园民宿同样位于平阳，坐落于凤卧革命根据地旧址附近。作为浙韵古民宿和省级银宿，逸居凤林园占地15亩，古色古香的建筑与后山竹林相映成趣，民宿与周边森林环境深度融合，民宿庭院更成为新人婚纱摄影和草坪婚礼的热门场所，后山竹林每年春冬产鲜笋、夏季供应马蹄笋，让游客在住宿之余品尝地道的山野风味。

据悉，本届总评榜经公众投票、数据评价和专家评审等环节综合评议产生最终榜单，是省内文旅领域具有广泛影响力的年度评选活动。

来 源：温州日报

原标题： 浙江文旅总评榜揭晓，温州4家上榜

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com