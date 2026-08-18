温州日报 2026-08-18 07:56:00

市委社会工作部相关负责人表示，今年，我市出台了《关于激活新就业群体发展动能加快融入基层社会治理体系的实施意见》，联动15个部门落实77项举措，进一步建强“能管事”的组织体系。

温州网讯 你印象中的城市治理者是什么样？是穿街走巷的社区干部，是坚守岗位的城管队员，还是默默奉献的志愿者？

这些都没错。然而在温州，一个新兴群体正悄然加入他们的行列——你我身边再熟悉不过的外卖骑手、快递小哥，他们有了一个共同的新身份：城市治理伙伴。

前不久，龙湾区吾悦广场旁，一名小女孩疑似中暑晕倒在地，同行的伙伴惊慌失措。送餐途中的外卖骑手毛志宝见状，不顾订单时效，果断停车拨打120急救电话，并取下电动车上的遮阳伞为小女孩全程遮挡烈日。直到救护车抵达、孩子被妥善送医，他才悄然离去。

这抹街巷中鲜亮的“黄色身影”，正是温州新就业群体“变身”城市治理伙伴的生动缩影。

以龙湾区为例，自去年在蒲州街道、星海街道等地试点新就业群体城市治理伙伴机制以来，越来越多的外卖配送员、快递员等群体，加入城市治理力量。

在社区里，龙湾构建起“骨干带队伍、队长抓统筹、网格员结对子”的梯次管理格局。围绕“意见建议随手报、信息线索随手拍、志愿活动随手为、文明行为随手宣、爱心善举随手帮”五大核心场景，外卖小哥们在配送途中“多看一眼、多问一句、多帮一把”，常态化参与志愿服务、安全巡逻与政策宣传。

同时，龙湾还出台新就业群体参与基层治理积分管理办法，为参与治理的小哥设立“善治先锋”积分账户，积分可兑换实物与服务。“优秀治理伙伴”可享受免费疗休养，优先发展为入党积极分子，优先就读“龙小哥学堂”并获最高7000元学历补助。目前，48名优秀小哥发展为入党积极分子，13名“优秀治理伙伴”已分赴乐清、绍兴等地参加免费疗休养。

此外，龙湾还设立新就业群体关爱激励专项资金，用于积分兑换、及时奖励、走访慰问，同步探索社会资金参与路径，充实关爱激励资金池。通过联动商超、餐饮店、理发店推出专属折扣与优先服务；联动工会、住建、医院等单位，高积分可享受免费健康体检、带薪疗休养；创新探索公租房申请倾斜等民生政策，让积分真正“变现”为硬核权益。

如今，类似的故事还在温州各地不断上演。比如泰顺县罗阳镇推出“随手拍”线上治理平台，让骑手从“城市服务者”蜕变为“城市共建者”；平阳县外卖员受聘为未成年人网络保护监督员，守护未成年人网络安全；鹿城区推出“鹿小探”项目，小哥上报井盖破损、后厨隐患等线索，无论采纳与否均得1元线索券，让善行可触摸、可兑现。

市委社会工作部相关负责人表示，今年，我市还出台了《关于激活新就业群体发展动能加快融入基层社会治理体系的实施意见》，联动15个部门落实77项举措，进一步建强“能管事”的组织体系。

记者手记

让“流动的力量”扎根城市

一把遮阳伞，挡住的是烈日，撑起的是人心；一支巡逻队，巡查的是街巷，守护的是家园。

日常穿行于大街小巷，新就业群体是离烟火最近、离群众最近的自家人。他们活跃在社区末梢，天然具备“人熟、地熟、情况熟”的治理优势。而“城市治理伙伴”这样的机制，正是把这份“散落在路上的力量”组织起来、激发出来。

从积分兑换到及时奖励，从资金保障到社会礼遇，温州的实践说明：治理的温度，往往体现在让每一份善意都有回响、每一次善行都被看见。当“送货人”成为“城市治理伙伴”，城市治理便多了更多敏锐的眼睛和温暖的手。

来 源：温州日报

原标题： 温州积极推动新就业群体融入城市治理

穿行街巷的“治理伙伴”从何而来？

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com