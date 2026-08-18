温州发布 2026-08-18 07:56:00

根据气象部门预报，我市本轮强降雨已基本结束，全市汛情平稳。经研判会商，市防指决定于8月17日20时起，结束防汛Ⅳ级应急响应。

根据气象部门预报，我市本轮强降雨已基本结束，全市汛情平稳。经研判会商，市防指决定于8月17日20时起，结束防汛Ⅳ级应急响应。当前部分地区山体土壤水分较饱和，预报近期午后仍有分散性强降雨，各地各部门要高度警惕山洪与地质灾害风险，继续按照地质灾害Ⅳ级应急响应要求，加强高风险区域的巡查管控，持续落实防范措施。当前正处于台汛期，各地各部门要加快受损设施修复，继续按预案做好防汛防台各项工作。

据市气象台消息，预计本周，温州以雷阵雨天气为主，其中17日多云到阴有阵雨或雷雨，有雷雨地区可伴有短时暴雨。18日-19日多云到阴，部分有阵雨或雷雨，20日-23日受季风倒槽影响，以阵雨或雷雨天气为主。接下来，仍需防范连续降水与前期大降水叠加累积效应，引发的地质灾害、小流域山洪等风险。

来 源：温州发布

原标题： 温州结束防汛Ⅳ级应急响应，仍需防范连续降水！

本文转自：温州新闻网 66wz.com