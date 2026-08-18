温州日报 2026-08-18 08:15:00

华灯初上，江风送爽。8月15日晚，瑞安云江码头的月光经济带不仅散发着烟火气，更涌动着一股“求职热”，一场别开生面的人才夜市在此火热开市。企业化身“摊主”沿街纳贤，373个优质岗位向青年求职者伸出“橄榄枝”。

温州网讯 华灯初上，江风送爽。8月15日晚，瑞安云江码头的月光经济带不仅散发着烟火气，更涌动着一股“求职热”，一场别开生面的人才夜市在此火热开市。企业化身“摊主”沿街纳贤，373个优质岗位向青年求职者伸出“橄榄枝”。

坐落于飞云江畔的云江码头月光经济带，融合主题餐饮、文化娱乐等多元业态，是瑞安青年潮流聚集地与夜间消费新地标。据悉，本次活动是“职引未来 筑梦青春”瑞安市2026综合人才暑期专场招聘会暨百日千万招聘专项行动。活动紧扣产业脉搏，精准对接本地企业用工需求，集结了安固集团有限公司、浙江天瑞药业有限公司等31家瑞安知名企业。

“听说今晚云江码头有人才夜市，就过来看看。”温州职业技术大学应届生戴同学告诉记者，轻松的环境让她免去了面试的紧张感。趁着晚间凉意，她在现场逛了一圈，收了几份企业资料，逐个对照岗位需求。她说，招聘结束后还能参加码头的歌友会，“一趟下来，休闲和正事两不误”。

现场除企业岗位洽谈外，还同步推出就业创业政策咨询服务。瑞安市人力社保局工作人员围绕人才补贴、创业扶持、技能培训等热点，为求职者答疑解惑，将岗位推介与政策服务打包送到应聘者身边。

“暑期是高校毕业生求职择业的关键窗口期，云江码头月光经济带自开业以来，在瑞安青年群体中人气较高。”瑞安市人力社保局就业创业服务中心副主任黄锡平介绍，此次把招聘会搬到云江码头，既可避开白天高温，又能让求职者在休闲场景中“办大事”，让公共就业服务更接地气、更贴民心。

来 源：温州日报

原标题： 避开高温逛夜市找工作 这场招聘会太懂年轻人

记者 包蓉蓉 瑞安融媒记者 潘虹

本文转自：温州新闻网 66wz.com