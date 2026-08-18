温州日报 2026-08-18 08:15:00

8月10日晚，法国容扎克会展中心，温州民谣《叮叮当》第一次以交响合唱形式在海外唱响。唱响这熟悉乡音的，是温州第二高级中学天籁音阁合唱团的47名高中生——第37届法国欧盟国际青少年交响乐艺术节唯一受邀的亚洲合唱团。12天里，他们辗转法国五座城镇完成五场专场音乐会，并捧回艺术节卓越金奖。

温州网讯 8月10日晚，法国容扎克会展中心，温州民谣《叮叮当》第一次以交响合唱形式在海外唱响。唱响这熟悉乡音的，是温州第二高级中学天籁音阁合唱团的47名高中生——第37届法国欧盟国际青少年交响乐艺术节唯一受邀的亚洲合唱团。12天里，他们辗转法国五座城镇完成五场专场音乐会，并捧回艺术节卓越金奖。

7月30日飞抵巴黎，次日即投入开幕演出，从罗什福尔到巴尔贝济厄，合唱团一路巡演。曲目极具东方格调，从古诗词合唱《月出集》，到新作《四大名著》，再到现代改编《这世界那么多人》《月亮代表我的心》，赢得了海外观众的广泛喜爱。罗什福尔首场，副市长登台致贺，全场起立鼓掌；圣热尔韦观众用“来自天上的声音”形容现场；艾格雷弗耶小剧场里，新中式长袍与古诗词相映成趣；拉特朗布拉德海滨露天演出，海风与法国晚上九点半的日落成了最特别的舞美；巴尔贝济厄收官场，校友陈胤臻专程赶来担任钢琴伴奏，与母校合唱团在异国重逢，为巡演添了一抹温暖的传承意味。

连续多日上午，天籁音阁与加拿大魁北克合唱团联合排练。初次见面，加方团员送来糖果，中国学生回赠书签。语言不通，音乐成了最直接的语言。魁北克孩子学唱《叮叮当》的温州方言歌词，发音出奇地准。带队老师兼指挥马赛葛说，那一刻她突然觉得，乡音不只是温州人的乡音：“你把它唱出来，它就是世界的。”

为了闭幕式，合唱团又需要在短短几天内现学6首作品，其中多数是法语和意大利语曲目。时间紧、语言新，47名团员没有一个人掉队。“学生也都觉得自己很了不起。”马赛葛说。闭幕式上，两团并肩站在由12国参演团体重新编组而成的交响乐团前，演绎由温州二高2016届校友陈帅克改编、2024届校友陈马执棒的《叮叮当随想曲》。母校合唱团、校友作品、温州民谣，在法国小镇的夏夜完成了跨越时空的相遇。

在市政厅古城堡天籁音阁与来自西班牙的交响乐团

学生郑澄宇在日记里记下一个细节：演完歌剧《蝙蝠》后，一位唱歌剧的西班牙老爷爷拉着他的手夸了好久，“虽然法语一句话都听不懂，但他满眼的高兴骗不了人”。这样的瞬间，成为法兰西之行最温暖的注脚。

艺术节期间，当地媒体《夏朗德自由报》评价这支中国合唱团展现出精湛的强弱层次把控能力，“极弱段落轻柔缥缈，宛若回响在艺术中心墙壁间的低声絮语”；组委会主席Claude Révolte盛赞“每个音符都融合得相当出色”。天籁音阁最终将卓越金奖收入囊中，这是本届艺术节的最高奖项。

主办方为天籁音阁颁发本次艺术节卓越金奖

这支成立于2008年的合唱团，曾获全国中小学生艺术展演声乐专场第二名、第十二届中国合唱节青少年组冠军、第十四届中国国际合唱节A级合唱团金奖，此次卓越金奖为其荣誉墙再添一枚国际勋章。温州第二高级中学校长陈德曹表示，这是继校田径队蝉联全国中学生田径赛事冠军、女排勇夺全国排球锦标赛冠军之后，学校“文理兼修、艺文见长”办学特色的又一标志性成果。“同学们在繁重课业之余历经层层选拔、公费参演，拓宽了国际视野，也展现了温州美育教育的水准。”他说，未来学校将为天籁音阁搭建更广阔平台，让心怀歌唱梦想的同学们以乐润心、滋养心性，以优美和声献礼学校130周年校庆。

8月14日，合唱团回到温州，新高一的三位特长生到机场迎接，属于天籁的下一段和声，已经在等待中悄然开始。从温州到巴黎，歌声丈量了梦想的距离，也让世界听见了中国合唱的青春力量。

来 源：温州日报

原标题： 温州民谣《叮叮当》海外首演！温二高合唱团法国五城巡演捧回卓越金奖

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com