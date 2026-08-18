温州日报 2026-08-18 09:23:00

纽约时间8月5日至27日，“大音希声——中国绘画中的音乐·‘中国历代绘画大系’宋画特展·北美首展”在纽约华美协进社举行。来自浙江温州的省级非遗“平阳漆器制作技艺”携五件漆艺作品远渡重洋亮相，让观众透过器物触摸千年宋韵，成为展览上一抹不可忽视的亮色。

温州网讯 纽约时间8月5日至27日，“大音希声——中国绘画中的音乐·‘中国历代绘画大系’宋画特展·北美首展”在纽约华美协进社举行。来自浙江温州的省级非遗“平阳漆器制作技艺”携五件漆艺作品远渡重洋亮相，让观众透过器物触摸千年宋韵，成为展览上一抹不可忽视的亮色。

此次特展由浙江省文化广电和旅游厅、华美协进社、浙江大学联合主办，恰逢华美协进社百年庆典。展览设“乐以和同”“乐在风雅”“乐动生民”三个主题，通过数字影像、视听装置与传统乐器互动，让画中人物、乐器与演奏场景重新“活”起来。而平阳漆器的加入，则让观众得以“触摸”到宋代的生活质感——从文人的案头清供到市井的烟火气息，漆器以其独特的温润质地，成为连接古今的生动媒介。

此次展出的五件漆艺作品，对应着宋人的风雅日常。《海棠春醉》大漆梅瓶取意苏轼“只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆”，通体黑漆为地，以莳绘、镶嵌、撒粉等工艺勾勒海棠从盛放到落英的全过程，花瓣处镶韩国螺钿，转动间隐现红润彩光。《清气满园》大漆茶具套组还原宋人饮茶意境，器身扫金粉形成花叶错落的金色世界，金色大漆点出的椭圆边框，像江南园林的花窗，紫花银竹从窗中探出头来。

更具戏剧张力的是《风筝误·惊丑》梨子地漆画。作品以温州蓝夹缬纹样为底，运用蛋壳镶嵌、莳绘等工艺，再现明末清初李渔传奇昆剧《风筝误》中“惊丑”一幕——韩生借风筝传诗，阴差阳错赴约，见大小姐貌丑惊逃。画中人物造型流畅，狐狸、瑞草、花枝等纹样华美生动，仿佛丝竹管弦与欢声笑语就在画外。

发源于平阳县青街畲族乡的平阳漆器制作技艺，在温州平阳已传承近百年。从选料、制模、塑胎、髹饰到成品，每件作品需经过数十道乃至上百道工序，工期长达三个月。此次远渡重洋亮相纽约，正是这一古老技艺在当代国际舞台上的又一次精彩绽放。

来 源：温州日报

原标题： 平阳漆器亮相宋画特展北美首展

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com