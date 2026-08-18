温州日报 2026-08-18 09:23:52

目前，乐清已在北京、上海等16个城市建立乐清籍在外学子联络站，累计招募学生超2000人，构建起“城市与青年共同成长”的共生生态。

温州网讯 这几天，刚斩获第十六届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛乡村振兴实战赛全国特等奖的乐清籍学子陆一凡回到家乡，正准备着将在乐清市大学生发展大会上分享的成长故事。这是他继去年获全国大学生乡村振兴创新创意创业大赛特等奖后，再次带领宁波市乐清籍学子联络站摘得全国性创业大奖。他说，这份荣誉源于家乡的温暖托举，更是青春与家乡的双向奔赴。

两年前，陆一凡从乐清中学考入宁波大学。在乐清市首届大学生发展大会上，他了解到乐清正在各地设立学子联络站，遂联系团市委提出搭建宁波联络站的构想。

在乐清团市委指导与牵线下，宁波市乐清籍学子联络站从零起步，与宁波市乐清商会结对，由商会提供实践平台与市场资源，大学生贡献专业知识与创新活力，双方合力推动产学研深度融合。

在商会支持下，陆一凡和同学赴奉化许家村开展助农实践，研发“桑不落”接葚器，减少桑葚损耗；开发果汁、果酒等深加工产品，首年为村集体创收超20万元，产品陆续进驻宁波10余家商超。今年，团队进一步开拓电商C端渠道，并创办公司持续带动村集体增收。两年来，商会已指导学子累计收获6项国家级、省级学科竞赛奖项。

聚力聚智、情系桑梓的青年力量，不止于宁波。在杭州，数十所高校的乐清籍学子携手成立杭州市乐清籍学子联络站，已聚集近千名在杭学子，服务覆盖学业指导、生活互助、信息共享等多个方面。

如果说各地学子联络站是连接乡情的“毛细血管”，那么乐清市学生联合会（以下简称“学联”）便是统筹全局的“中枢大脑”。在乐清团市委指导下，学联统一制定联络站运行管理规范，明确站点建设、骨干选配、活动开展等标准流程，同时打破城市壁垒，策划跨区域联动活动，让不同城市的学子能够互学互鉴、资源共享。

与此同时，团市委通过“乐优青才”小程序实时推送政策与岗位信息，联合本地商业体推出专属优惠，并纳入“学子勋章”服务体系。目前，乐清已在北京、上海等16个城市建立乐清籍在外学子联络站，累计招募学生超2000人，构建起“城市与青年共同成长”的共生生态。

除联络站外，乐清深入实施“青创工程”，推出青年创业“免费空间”，发布《在乐清·创见青春未来“金十条”》，设立“青创基金”，围绕空间保障、资金扶持、人才培育等完善立体化支持体系，全方位护航青年返乡创新创业，吸引更多青春力量反哺家乡。

来 源：温州日报

原标题： 乐清搭建青年返乡创业舞台 学子联络站汇集创新资源和力量

记者 程源 乐清融媒记者 孔丽琴

本文转自：温州新闻网 66wz.com