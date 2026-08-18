温州日报 2026-08-18 09:23:52

昨天，温州社保卡（市民卡）AI形象代言人IP创新创业大赛决赛在中国（温州）智能谷山水智创中心举行。16强作品同台路演，全部运用AIGC（人工智能生成内容）工具生成或辅助创作，用创意为温州社保服务开启“数字代言人”时代。

温州网讯 昨天，温州社保卡（市民卡）AI形象代言人IP创新创业大赛决赛在中国（温州）智能谷山水智创中心举行。16强作品同台路演，全部运用AIGC（人工智能生成内容）工具生成或辅助创作，用创意为温州社保服务开启“数字代言人”时代。

现场，16组作品发言人上台播放搭配AI歌曲的AI视频，介绍由AI生成的“数字人”形象并完成答辩，展现了AIGC技术与温州文化融合的创意成果。“阿鹿Mai”以衔花白鹿后裔为原型，将细纹刻纸非遗融入瞳孔设计；“瓯安”走仿真路线，以江心屿耳环与蓝夹缬包点缀一位年轻女性的形象；“一卡通行温州”则以6个吉祥物谐音“一卡通行温州”；“温小暖”有“生于瓯越数据海的江南少女”的背景设定等。

本次大赛自今年7月起面向AI创作者、高校设计专业师生、数字文创团队、MCN机构、自媒体达人、返乡青年、在校师生、本地企业及文创团队等各类群体开展创意征集。根据要求，参赛IP融入一系列温州元素，并结合政务、交通、医疗、文体等便民场景进行展示。

6位高校学者、行业专家组成评审团，聚焦IP落地提出“如何兼顾中老年群体接受度”“具体应用场景如何规划”等问题，从创意性、技术应用、文化融合等维度综合评分，并引入10%的观众实时投票权重。

经过激烈角逐，大赛评选出金奖1名、银奖2名、铜奖3名及若干优秀奖。优胜IP将应用于社保卡宣传体系，未来通过数字人直播、智能客服等场景提升服务温度。

来 源：温州日报

原标题： 社保卡AI形象代言人IP创新创业大赛决赛举行 温州社保将上线“数字代言人”

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com