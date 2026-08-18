温州日报 2026-08-18 09:23:52

近日，国家知识产权局发布核准名单，瓯海两家瓯柑种植经营主体成功获批国家地理标志专用标志使用权限，为辖区瓯柑特色农产品品牌建设再添硕果。

温州网讯 近日，国家知识产权局发布核准名单，瓯海两家瓯柑种植经营主体成功获批国家地理标志专用标志使用权限，为辖区瓯柑特色农产品品牌建设再添硕果。

依据《地理标志产品保护办法》相关规定，经区级、市级、省级知识产权管理部门层层严格审核、国家知识产权局最终审查认定，瓯海强村实业发展有限公司、瓯海三垟高天明瓯柑种植场顺利入选地理标志专用标志使用核准名单。自此，两家主体生产的瓯柑产品可正式使用国家地理标志专用标志，享受国家级地理标志产品保护。据悉，这是继瓯海三垟兆辉家庭农场之后，瓯海区再度新增获批该资质的瓯柑生产经营主体。

瓯海强村实业发展有限公司的瓯柑精品文化园，坐落于三垟湿地的四个岛屿上，总占地面积为574亩。2025年，全年瓯柑产量达4万公斤，产值约70万元。近年来，该公司曾获得过多项本地荣誉，如瓯海区“做大做强做优”优秀农业龙头企业、基层农民田间学堂，以及由其种植的瓯柑鲜果荣获“温州好瓯柑”奖项等。

瓯海三垟高天明瓯柑种植场于2016年开发建设，现有瓯柑种植面积130亩以上，平均年产量5万公斤，平均年产值超100万元。其中有籽瓯柑种植面积约占种植面积2/3，无核瓯柑种植面积约占种植面积1/3。近年来，获得一系列荣誉称号，如温州市瓯越鲜风阳光农场市级重点示范基地、基层农技推广优秀项目“宝业奖”、优秀家庭农场、瓯海区残疾人扶贫示范基地等，先后示范无核瓯柑新品种、平衡施肥、病虫害综合防控等技术。

据了解，此次国家知识产权局共核准瓯柑等55个地理标志产品、176家市场主体使用地理标志专用标志，持续健全特色名优产品的品牌保护体系。

来 源：温州日报

原标题： 瓯海新添两家瓯柑使用主体

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈露玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com