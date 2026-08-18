温州日报 2026-08-18 09:23:00

眼下正值台风多发季，泰顺县林业事业发展中心干部吴时武又把巡护重点放在了古树名木上：逐株核查标牌，更新专属档案。在泰顺，全县8565棵古树名木已全部“挂牌建档”，567名县、镇、村三级林长定岗定责，专人管护。

温州网讯 眼下正值台风多发季，泰顺县林业事业发展中心干部吴时武又把巡护重点放在了古树名木上：逐株核查标牌，更新专属档案。在泰顺，全县8565棵古树名木已全部“挂牌建档”，567名县、镇、村三级林长定岗定责，专人管护。

近年来，泰顺像人口普查一样对古树名木摸底调查，推行“一树一策一干部”保护机制，像办理身份证一样逐棵挂牌、建档，线上线下同步建起古树名木数据库，全部实现动态监测全入库，责任到人全入网。古树名木中一级保护328株、二级876株、三级7361株。

救护方面，去年，泰顺启动“古树名木病虫害监测与种质资源保护三年行动”，建立动态监测、健康诊疗、种质资源保护三大体系，落实“一树一策”施救复壮措施。今年以来，全县已打孔注药4.95万瓶、保护树木1.86万株，完成古树名木保险理赔6起，金额12万元。

保护也换来了发展回报。罗阳镇岭北千年檵木古树群入选全国100个最美古树群，为温州唯一入选；南浦溪镇库村侧柏古树文化公园入选第三批浙江省古树名木文化公园。目前，该县每年投入专项保护资金不少于100万元，已建成两个综合性古树名木公园，古树主题故事、古道探秘越野赛、古树徒步等活动正带动乡村旅游升温。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺为8565棵古树名木“建档” “一树一策一干部”专人管护

记者 徐龙飞 通讯员 孙倩雯 陈祥磊

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